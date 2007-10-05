سفر هیئت ایرانی به نیویورک موفق و سازنده بود/ مبنای حقوقی رژیم صهیونیستی به طور جدی به چالش کشیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در فرودگاه مهرآباد در گفتگو باخبرنگاران، سفرهیئت ایرانی به نیویورک را موفق و سازنده توصیف کرد و گفت: سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل پرهیز از ملاحظه کاری صراحت و شفاف بودن مواضع و طرح موضوعات و مسائل جهانی، از جمله اشکالات در ساختارسیاسی سازمان ملل متحد و حق وتوی

قدرت ها همچنین بیان بحران اخلاقی و بروز ناهنجاری در نهاد خانواده، با استقبال گسترده سران کشورها روبرو شد.

وزیر امور خارجه افزود: درنشست امسال مجمع عمومی ، موضوع تغییرات آب و هوایی یکی از مباحث اصلی بود و کشورها تاکید داشتند که باید تولید گازهای گلخانه ای توسط کشورهای صنعتی کاهش یابد و آنها باید به تعهدات خود در این باره عمل کنند.

متکی همچنین گفت : در حاشیه مجمع عمومی، نشست های متعددی برای بررسی مسائل عراق، افغانستان، لبنان ، فلسطین و موضوع مدیریت جهانی مطرح شد و دیدگاههای ایران در باره این موضوعات مورد توجه قرار گرفت.

وزیر خارجه ، دیدار هیئت ایرانی با ایرانیان را بسیار خوب و ثمر بخش خواند و گفت حضور پر شور و گسترده ایرانیان در این جلسه نشان داد سیاست شورای ایرانیان، درست بوده و توانسته در حل مشکلات آنها ، گام های خوب بردارد.

وی در مورد توهین به رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا نیز گفت : خیلی از صاحبنظران آگاه ومنصف این برخورد را تقبیح کرده و در مقالات خود اعلام کردند که این برخورد نشان داد ادعای آزادی بیان در غرب دروغ است.

وزیرامورخارجه به دیدارهای خود با وزیران امور خارجه سایر کشورها از جمله وزرای خارجه اسپانیا، بلژیک، فرانسه و انگلیس اشاره کرد و گفت : با توجه به دور جدید همکاری ها با آژانس به مقامات اروپایی گفتیم که هرگونه اعمال فشار به ایران شامل‌صدور قطعنامه و یا تحریم موجب تخریب روند همکاری ایران با آژانس می شود.

متکی در پاسخ به سوالی در باره تشدید تحریم مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس نیز گفت: این رژیم در طول شصت سال موجودیت نا مشروع ،‌ هرگز تا به این حد از استیصال نرسیده و امروز به طور جدی مبنای حقوقی تاسیس این رژیم به چالش کشیده شده است.

وی افزود : تا کنون برگ برنده رژیم صهیونیستی توان نظامی بالا ناشی از حمایت آمریکا بوده اما شکست اسرائیل در جنگ اخیر لبنان، این اسطوره را شکست و حامیان اصلی این رژیم بویژه آمریکا را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

متکی با اشاره به اینکه رژیمی که مشروعیت نداشته باشد به دنبال سرکوب می رود، گفت: کسانی که می خواهند مسئله فلسطین حل شود بهتر است به دنبال فرمولی بروند که در آفریقای جنوبی به کار رفت و به نتیجه رسید.