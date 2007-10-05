موضوع هسته ای ایران باید در چارچوب آژانس حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی لاوروف" روز گذشته پس از پایان نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت مشارکتی در دوشنبه -پایتخت تاجیکستان-، دریک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد : می توان موضوع هسته ای ایران را از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی حل کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره موضع روسیه در مورد پیشنهاد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت برای تشدید تحریمها علیه ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن تاکید کرد: موضع ما به خوبی روشن است روسیه موضع خود را دقیقا زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهادهای خویش را مطرح نمود،اعلام کرد و این موضع تغییری نکرده است.

به گفته لاوروف، باید تنش موجود بر سر فعالیتهای هسته ای ایران را حل کرد و برای این منظور باید از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی که در حال حاضر به طور فعال با ایران کار می کند، اقدام کرد.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: شورای امنیت در همه تصمیمهای گذشته خود از کار آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کرده است و این حمایت همچنان وجود دارد و ما منتظر گزارش آژانس خواهیم ماند تا ببینیم چه پیشرفتهایی حاصل شده و چه پرسشها و ابهامهایی باقی مانده است.

لازم به ذکر است؛رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز با حمایت از توافق اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفتگو و مذاکره را تنها شیوه حل موضوع هسته ای کشورمان دانسته است.

کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.