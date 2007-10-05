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۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

همزمان با روز قدس؛

سه هزار نظامی صهیونیست در بیت المقدس مستقر شدند

سه هزار نظامی صهیونیست در بیت المقدس مستقر شدند

رژیم اشغالگر قدس امروز برای جلوگیری از هرگونه راهپیمایی مردم مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس بر ضد این رژیم غاصب، سه هزار نیروی پلیس مسلح در بیت المقدس شرقی مستقر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،فلسطینی های ساکن کرانه باختری رود اردن به سبب محاصره کامل آن از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی درطول اعیاد یهودی، قادر به ورود به بیت المقدس شرقی نیستند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت : تشدید محاصره تحمیلی بامداد روز یکشنبه برداشته خواهد شد.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز نیز اعلام کرده است تنها به مردان بالای 50 سال  و زنان بالای 40 سال اجازه عزیمت به بیت المقدس شرقی برای برگزاری نماز جمعه داده خواهد شد.

صهیونیستها به شدت از برگزاری راهپیمایی روز قدس در مناطق فلسطینی همزمان با دیگر کشورهای جهان وحشت دارند و به همین سبب از چند روز پیش تدابیرامنیتی شدیدی را برای جلوگیری از هرگونه تجمع ضد اسرائیلی اتخاذ کرده اند.

کد مطلب 563329

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