مسئولان درهموار کردن مسیر اجرای دقیق حقوق عامه به تکالیف عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در ششمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با قدردانی از تلاش‌های اعضای این شورا، افزود: با برگزاری جلسات خوب، موثر و راهگشا شورای حفظ حقوق بیت المال که جز اولویت های قوه قضاییه است شاهد رفع برخی مشکلات و موانع در اجرای برنامه ها در دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی بر اجرای دقیق حقوق عامه تاکید کرد و اظهار داشت: همه اعضای شورا با جدیت و با احساس مسئولیت وظایف محوله را مورد اهتمام قرار داده و در احیای حقوق عامه تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: بهترین ابزار امور اراضی ملی اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ تغییر کاربری است که با اجرای این قانون خسارت کمتری به افراد متخلف وارد خواهد شد.

صادقی نیارکی گفت: در خصوص پُر کردن چاه‌های غیرمجاز که تعداد آنها در استان کم نیست با اولویت در دستور کار دستگاه متولی قرار بگیرد و امور آب با فوریت نسبت به مسلوب المنفعه و پر کردن چاه‌های غیرمجاز قبل از فرا رسیدن فصل کشت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای استان نسبت به اجرای فرم یک و پنج چاه‌های غیرمجاز به وظیفه قانونی خود عمل کند.

در این جلسه تعدادی از مدیران سازمانها به بیان مشکلات و مسائل حوزه کاری خود پرداختند.