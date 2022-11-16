به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در نهاد امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: حماسه ۱۳ آبان در سطح کشور بسیار باشکوه و با عظمت برگزار شد و مشت محکمی بر دهان دشمنان بود.

وی به نفوذ دشمن در ایام کرونا در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش آموزان اشاره کرد و افزود: به دلیل بی تدبیری‌های صورت گرفته بیشترین آسیب فرهنگی در ایام شیوع کرونا بر روی دانش آموزان بود و دشمن در این زمینه موفقیت‌هایی را به دست آورد اما در این میان نظام به برکت خون شهدا بسیاری از نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

امام جمعه دزفول با اشاره به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، نمازجمعه، مساجد و… در ایام کرونا، تصریح کرد: مؤلفه‌های فرهنگی کشور به بهانه کرونا تعطیل شد و این امر آسیب جدی به فرهنگ جامعه وارد کرد که قطعاً ناشی از بی تدبیری متولیان در آن زمان بوده است.

حجت الاسلام قاضی دزفولی، مجازی شدن تحصیل دانش آموزان را یک اتفاق بسیار آسیب وار عنوان کرد و گفت: در شرایطی که برخی خانواده‌ها به دلیل ضعف مالی قادر به تهیه موبایل و تبلت نبودند ما به بهانه تحصیل مجازی به دست خودمان سلاح دشمن را به این دانش آموزان دادیم؛ بنابراین دشمن موج سواری کرد و اقدامات گسترده‌ای را در بین جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموز کشور انجام داد.

وی با بیان اینکه دشمن به صورت دقیق و کاملاً حساب شده بر روی فکر، اندیشه و ذهن اقشار جامعه به ویژه نوجوانان کار کرد، افزود: ما متولیان و مسئولان وظیفه سنگینی را در این زمینه بر عهده داریم، هرچند موبایل پس گرفتنی نیست اما ما ناچار به انجام اقدامات دقیق و اصولی در این زمینه هستیم.

امام جمعه دزفول یادآور شد: دشمن می‌دانست که اگر بر روی دانش‌آموز کار کند و دانش‌آموز وارد صحنه شود پدر و مادر نیز به دلیل تعلق خاطر فرزند خود را همراهی می‌کنند. اهمیت دانش‌آموز بسیار بالا است و به همین دلیل سازمان مجاهدان خلق در اوایل انقلاب همه اعضای خود را از بین دانش آموزان انتخاب کرد.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با تاکید بر لزوم انجام کارهای اصولی بر روی دانش آموزان گفت: دانش‌آموز علاقه دارد تا خلاقیت‌ها و توانمندی‌هایش شناخته شود و شکوفایی مراسم ۱۳ آبان به این دلیل بود که بسیاری از کارها توسط خود دانش آموزان انجام شد.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم هویت شخصیتی نوجوان را احیا کنیم و اجازه ندهیم که خللی وارد شود، عنوان کرد: باید آموزش و پرورش دزفول نیز برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد و تمام ظرفیت‌های این اداره فعال شود.

وی تاکید کرد: جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان از حالت قالبی و کلیشه‌ای خارج شود و بر روی خلاقیت‌های مدارس و دانش آموزان کار شود. همچنین در زمینه سخت افزاری کارهای خوبی صورت گرفته اما در زمینه نرم افزاری کم کاری شده است.

امام جمعه دزفول با انتقاد از ورود فله‌ای معلمان به چرخه آموزش و پرورش گفت: معلمی یکی از حساس‌ترین شغل‌های جامعه و پذیرش فله‌ای معلمان بسیار آسیب‌زا بوده است که باید بر روی موارد نرم افزاری کار گسترده صورت بگیرد چرا که تربیت بر آموزش مقدم است اما ما اکنون با یک آموزش و پرورش آموزش زده مواجه هستیم که تربیت در آن فراموش شده است.

وی، پخش فیلم پاره کردن و به آتش کشیدن قرآن را از دیگر اشتباهات صدا و سیما برشمرد و این اشتباه را ناشی از نفوذ و بازی کردن در زمین دشمن دانست.

امام جمعه دزفول یادآور شد: دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی مهندسی معکوس می‌کند، به عنوان مثال سرود سلام فرمانده اثر بسیار بزرگ و ارزشمندی در بین دانش آموزان در سراسر کشور داشت و محور این سرود نیز مقام معظم رهبری بود که دشمن تلاش کرد تا همه هجمه‌ها در این ناآرامی‌ها به سمت مقام معظم رهبری باشد؛ بنابراین باید در این زمینه هوشیار باشیم.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی افزود: یکی از مهمترین مؤلفه‌های شکل‌گیری فرهنگ عمومی، عمومی شدن کتاب و کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه است.

لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان دزفول

امام جمعه دزفول با اشاره به تصویب سند نهضت مطالعه مفید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه دارای ۱۶ بند و ماده است که ضرورت دارد اداره کتابخانه های عمومی دزفول این مصوبه را به عنوان یک سند بالادستی که دارای جایگاه قانونی است، بومی و به روز رسانی کند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی بیان کرد: خروجی ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه باید ارتقای سطح فرهنگ عمومی، ارتقای سطح علم دانش و ارتقای اخلاق باشد که اگر بتوانیم این خروجی را داشته باشیم یعنی در کار فرهنگی موفق عمل کرده‌ایم، ضمن اینکه جهاد تبیین نیز یک راهکار فوری و واجب عینی در این زمینه است که باید به آن توجه شود.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط اداره کتابخانه های عمومی دزفول گفت: اتفاقات مثبت در حوزه کتاب و کتابخوانی در دزفول باید به صورت برجسته در سطح جامعه اعلام شوند و این اداره باید به صورت گسترده و وسیع کار کند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.