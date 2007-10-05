برای ایجاد فضای انتخاباتی پر شور تلاش می کنیم

داوود باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برنامه ها شامل سخنرانی هایی سران اصلاح طلب در راستای انتخابات است.
وی انتخابات را فصل مهمی در تعیین سرنوشت سیاسی و اجرایی دانست و اصلاح طلبان با ایجاد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان برای حضور فعال تر در انتخابات برنامه ریزی می کند.
باقری حضور گروه های مختاف در انتخابات را باعث پرشور شدن انتخابات و ایجاد انگیزه های مردمی بیشتر برای حضور در انتخابات آتی خواند و اضافه کرد: هر چه قدرت انتخاب مردم بیشتر باشد رغبت بیشتری برای حضور ایجاد می شود.
این عضو فعال سیاسی اصلاح طلبان استان مرکزی از تشکیل شورای سیاست گذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان در روزهای آتی خبر داد و گفت: مقدمات تشکیل این شورا فراهم شده است و در مرحله انتخاب اعضا هستیم تا سیاست های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان توسط این شورا تعیین می شود.
وی اظهار داشت: در این شورا نماینده گروه های نختلف و موثر حضور خواهند داشت و پس از انتخاب اعضا و تائید و ارائه حکم آنان از سوی دفتر مرکزی در تهران، حضور و فعالیت آنان در استان شروع می شود.
باقری هدف از تشکیل این شورا را علاوه بر سیاست گذاری، ایجاد وفاق در اصلاح طلبان خواند و گفت: جوانگرایی و حضور زنان از اولویت های ما برای انتخاب نامزد مورد نظر است.
وی با تاکید بر پیمودن مسیرهای مشترک گروه های مختلف اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: برقراری دیدگاه و نظر مشترک از سیست های اصلاح طلبان است.
باقری تصریح کرد: در زمان انتخابات هر شهرستان استان و به ویژه اراک، نامزدهای اصلاح طلبان به مردم معرفی می شود.
وی تعامل با گروه های مختلف، حضور پرشور و برنامه ریزی را از اولویت های کاری این دوره از حضور اصلاح طلبان در انتخابات خواند.
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