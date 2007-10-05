برای ایجاد فضای انتخاباتی پر شور تلاش می کنیم

داوود باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برنامه ها شامل سخنرانی هایی سران اصلاح طلب در راستای انتخابات است .

وی انتخابات را فصل مهمی در تعیین سرنوشت سیاسی و اجرایی دانست و اصلاح طلبان با ایجاد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان برای حضور فعال تر در انتخابات برنامه ریزی می کند .

باقری حضور گروه های مختاف در انتخابات را باعث پرشور شدن انتخابات و ایجاد انگیزه های مردمی بیشتر برای حضور در انتخابات آتی خواند و اضافه کرد: هر چه قدرت انتخاب مردم بیشتر باشد رغبت بیشتری برای حضور ایجاد می شود .

این عضو فعال سیاسی اصلاح طلبان استان مرکزی از تشکیل شورای سیاست گذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان در روزهای آتی خبر داد و گفت: مقدمات تشکیل این شورا فراهم شده است و در مرحله انتخاب اعضا هستیم تا سیاست های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان توسط این شورا تعیین می شود .

وی اظهار داشت: در این شورا نماینده گروه های نختلف و موثر حضور خواهند داشت و پس از انتخاب اعضا و تائید و ارائه حکم آنان از سوی دفتر مرکزی در تهران، حضور و فعالیت آنان در استان شروع می شود .

باقری هدف از تشکیل این شورا را علاوه بر سیاست گذاری، ایجاد وفاق در اصلاح طلبان خواند و گفت: جوانگرایی و حضور زنان از اولویت های ما برای انتخاب نامزد مورد نظر است .

وی با تاکید بر پیمودن مسیرهای مشترک گروه های مختلف اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: برقراری دیدگاه و نظر مشترک از سیست های اصلاح طلبان است .

باقری تصریح کرد: در زمان انتخابات هر شهرستان استان و به ویژه اراک، نامزدهای اصلاح طلبان به مردم معرفی می شود .