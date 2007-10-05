به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروز پس از شرکت در راهپیمایی روز قدس قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می گفت، اظهارداشت: متاسفانه بسیاری از کشورهای غربی که مدعی آزادی اندیشه، دموکراسی و حقوق بشر هستند به رژیم صهیونیستی که ملت مظلوم فلسطین را کشتار می کند کمک می کنند و تمامی آن ادعاهای خود را زیر پا می گذارند.

وی افزود: این کشورها می خواهند با از بین بردن آبروی سازمان ملل ، آبروی از دست رفته خود را به دست بیاورند، آنها دانشمندان خود را به جرم تحقیق و پژوهش در خصوص هولوکاست به زندان می اندازند، آنها حاضر ند همه کار کنند تا آسیبی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد نشود ، حال سئوال این جاست علت تعصب سنگین و سرسختانه این کشورها چیست.

رئیس جمهوری در ادامه به بدرفتاری کشورهای استکباری به خصوص رژیم صهیونیستی با ملت فلسطین اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده این بد رفتاری کشورهای غربی و حمایت آنان از رژیم صهیونیستی دو علت دارد ، علت اول اساس تاسیس رژیم صهیونیستی است زیرا قدرت های غربی در آرزوی این هستند که با استفاده از رژیم غاصب صهیونیستی بر جهان سلطه پیدا کند و بتوانند در منافع و انرژی که در منطقه وجود دارد به دست آورد که متاسفانه از فرصت طلبی برخی کشورهای حاضر در خاورمیانه این کشورهای استکباری و غربی استفاده کرده اند و توانستند یک پایگاه در منطقه برای خود ایجاد کنند تا با استفاده از آن بتوانند به اهداف شوم خود در قبال منطقه دست پیدا کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: متاسفانه این رژیم با حمایت های آمریکا و در ادامه تجاوزات خود به منطقه ما است و از غفلتی که در منطقه بوجود آمد استفاده کرد.

وی علت دوم این تجاوزات را وحدت بین قدرت های غربی و کسانی که پیرو آنها هستند عنوان کرد و گفت: در یک قرن دو جنگ جهانی و دهها جنگ نژادی به راه افتاده تا بتوانند از این طریق به اهداف شومشان دست پیدا کنند، آنها قانونی درست کرده اند و همه متحد شده اند تا بتوانند با استفاده از رژیم صهیونیستی به اهدافشان درمنطقه برسانند.

رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت های قبلی و فعلی برخی از کشورهای غربی در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: صهیونیسم یک حزب قدرتمند و ابزار سیاسی برای قدرتهایی است تا بتواند با استفاده از ابزارهای این حزب به نفع خود استفاده کند.

احمدی نژاد گفت: هر کسی در این رژیم می خواهد به قدرت دست پیدا کند باید اهداف آن حزب را قبول کند ، صهیونیسم حزبی است که غربی ها را به سلطه خود درآورده ا ست اما گروه دومی هم معتقدند که قدرت های غربی اساسا خودشان بازیگران سناریویی هستند که صهیونیستم نام دارد. به عبارت دیگر می توان گفت حزب صهیونهیسم یعنی همان کشورهای غربی است.

وی خطاب به کشورهای غربی گفت: بنده از شما می خواهم شفاف بگوئید استراتژی خود را مبنی بر این که آیا شما بازیگران اصلی رژیم صهیونیستی هستید یا اینکه شما از ثروت این رژیم به نفع خود و برای رسیدن به اهداف شومتان در منطقه استفاده می کنید حالا اگر حالت سومی نیز وجود دارد جرات خرج دهید و آن را به طور شفاف بیان کنید.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این رژیم صهیونیست است که بر شما تسلط پیدا کرده ما آماده ایم به شما کمک کنیم تا شما راه خود را پیدا کنید اما اگر خودتان پشت صحنه هستید اعلام کنید؛ بنده به صراحت می گویم دولت هایی که حمایت کننده رژیم صهیونیستی هستند مواضع خود را به طور رسمی اعلام کند و آنها باید بدانند که در برابر کشتار رژیم صهیونیستی مسئولند و بدانند اگر به این روش خود ادامه دهند به زودی در دادگاه های بین المللی محاکمه خواهند شد زیرا اینها اسیر چنگال صهیونیستم شده اند.

احمدی نژاد ادامه داد: کشتار انسان های بی گناه از هر ناحیه از سوی هر کسی باشد محکوم است حال چه مسلمان باشد و چه سنی و چه ادیان دیگر، ملت ایران بهانه تراشی و نسل کشی ملت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم می کند.

وی با اشاره به هولوکاست گفت: برخی کشورهای غربی هولوکاست را آنقدر مقدس کرده اند که گویی از تمامی نظامات مقدس تر است دولت های غربی باید مرزها را رعایت کنند پیامبران الهی و مسلمان توهین نکنند به دموکراسی ساخته دستشان توهین نکنند ودست از جنایت هایشان بردارند.

رئیس جمهوری خطاب به استکبار جهانی گفت: بنده در راه حلی که آن را به دولتمردان برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا اعلام کرده ام ، گفتم که اگر شما رژیم صهیونیستی را دوست دارید بخشی از سرزمین هایتان را که در آلاسکا وجود دارد به این رژیم دهید تا بروند در آنجا کشوری برای خودشان تشکیل دهند.

احمدی نژاد گفت: بنده از دولتمردان آمریکا یک سئوال دارم و آن این است که آیا حاضرند با یک مقدمه سازی بخشی از خاک کشورشان را به اشتغالگری دهند و بعد همان اشغالگر اعلام کند که دو دولت باید در آن کشور باشد.

وی ادامه داد: با شرایطی که در فلسطین وجود دارد تنها راه همان مقاومت است زیرا اگر مقاومت نبود همان اشغالگران وحشی با حمایت دولتهای استکباری و برخی از دولتهای منطقه امروز به اهداف شوم خود دست پیدا می کرد.

رئیس جمهور همچنین خطاب به کشورهای حاضر در منطقه گفت: متاسفانه برخی دولت های منطقه با توطئه های آمریکا فریب خورده اند این کشورها بدانند نباید فریب کشورهای غربی بویژه آمریکا را بخوردند زیرا اگر رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان آزاد شود به ماهیت جنگی خود ادامه خواهد داد

وی گفت: اگر این رژیم در یک وجب از خاک فلسطین مستقر شود آینده این کشور نسبت به 60 سال گذشته بدتر خواهد شد پس کشورهای منطقه باید بدانند بهترین راه همان مقابله و مقاومت مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی است.

احمدی نژاد درادامه سخنان خود تاکید کرد: قدرت های غربی بدانند برخی از دولت مردانی که خواب همکاری با رژیم صهیونیستی را دیده اند بدانند ملت ایران و ملت های آزاده ایستاده اند و تا آزاد سازی فلسطین از پای نخواهد نشست .

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به سفر خود به نیویورک و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا اشاره کرد و گفت: بنده در این دانشگاه دو سئوال مطرح کردم ولی متاسفانه به جای شنیدن پاسخ توهین هایی که شایسته همان مسئولین و اشخاصی بود را شنیدم شما ببیند در برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا وضعیت نسبت به رژیم صهیونیستی چگونه است .

وی ادامه داد: در برخی کشورها شخصی می خواهد رئیس جمهور شود ، باید تعهد خود را به رژیم صهیونیستی را اثبات کند همه رسانه های غربی امروز تعهد دارند که از این رژیم حمایت کنند اگر یک کشور در آمریکا لاتین یا آمریکا می خواهد با آسیا ارتباط برقرار کند باید مورد شناسایی و تایید این رژیم باشد تا بتواند به فعالتیهای خود با کشور آسیایی بپردازد.

ادامه دارد....