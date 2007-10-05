حمله نظامی به ایران بلوف سیاسی است/ پیشنهاد صلح آمریکا برای فلسطین مشکوک است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مهدی کروبی سه شنبه شب در حاشیه نشست فلسطین و جوانان ایرانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تهدید آمریکا مبنی بر حمله به ایران تا چه حد واقعیت دارد و آیا این تهدیدها یک بلوف سیاسی است یا خیر گفت: در اینکه ما باید با تدبیر عمل کنیم، عاقلانه رفتار کنیم ، دشمن تراشی نکنیم ، کارهای نسنجیده انجام ندهیم و روی منافع و اصولمان بایستیم، ذلت نپذیریم ، هیچ تردیدی وجود ندارد .

وی ادامه داد: ممکن است تحریم هایی علیه ایران اتخاذ شود اما حمله نظامی امکان پذیر نیست چرا که اگر به ایران حمله کنند سخت پشیمان می شوند همان طور که شخصیت های سیاسی آمریکا نیز بر این امر صحه می گذارند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد: حمله نظامی و تهدیدات اخیر آمریکایی ها یک بلوف سیاسی و خالی بندی است.

کروبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد مصوبه کنگره آمریکا در خصوص قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی گفت: این مصوبه، عناد و کینه توزی آنها را نشان می دهد، سپاه نهاد مقدسی است که از درون انقلاب و ملت جوشیده است.

وی تصریح کرد: سپاه یعنی نیروهای دانشگاهی ، نیروهای دوران زندان و مبارزه؛ یعنی کسانی که سرزمینشان را آزاد کردند، یعنی کسانی که در مقابل نیروهای چپ انحرافی مسلح ایستادند. سپاه نیرویی است که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و همه ما حامی آن هستیم. این حرف ها و مصوبات نیز بی خود و بی جهت بوده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: البته سپاهیان نیز باید عاقلانه رفتار کنند ما در مورد سپاه دو بحث داریم. یک بحث مربوط به مباحث خارجی است که هیچ کس حق ندارد کوچکترین تعرض و هجمه ای به این نیرو وارد کند ، چون سپاه یک مجموعه عقیدتی سیاسی و نظامی است که برای حفظ انقلاب اسلامی تشکیل شده است اما بحث دیگر مربوط به مباحث داخلی است و اینکه سپاه در جریانات داخلی باید بی طرفانه عمل کند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در خصوص ارزیابی خود نسبت به احتمال صدور قطعنامه سوم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل گفت: امیدوارم این قطعنامه صادر نشود. البته اطلاعات من در مورد عملکرد دولت در پرونده هسته ای کم است چون ارتباطی با دولت و گروه های همکار دولت ندارم و نمی دانم آنها چه کاری انجام می دهند.اما امیدوارم کاری کنند که قطعنامه سوم علیه ایران صادر نشود.

کروبی در مورد اظهارات اخیر علی لاریجانی که گفته بود اگر آمریکا می خواهد اسرائیل را روی ویلچر ببیند به ایران حمله کند ، گفت: منظور ایشان کاملا مشخص است و فارسی صحبت کرده است. وی می خواهد بگوید که اگر آمریکا به ایران حمله کند ما نیز در دفاع از خود تحرکاتی را انجام می دهیم.

رئیس مجلس ششم در خصوص سفر احمدی نژاد به نیویورک و دستاوردهای آن ، ضمن تقدیر از خویشتنداری و رفتار عاقلانه رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا گفت: برخورد رئیس دانشگاه کلمبیا با رئیس جمهور برخورد بدی بود ، زیرا وی حق نداشت با کسی که میهمان اوست چنین رفتار می کرد اما در اینکه این سفر دستاورد داشت یا نداشت، محل اختلاف است که بحث هایی روی آن صورت گرفته و می گیرد.

وی افزود: بنده وارد این بحث ها نمی شوم اما آنچه که می دانم این است که برخورد رئیس دانشگاه کلمبیا با رئیس جمهور برخورد بدی بود.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در خصوص نقش گروهها و جریانات سیاسی در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: اتحاد ملی یعنی اینکه همه مردم در کنار هم بایستند و به دفاع از تمامیت ارضی خود بپردازند. ممکن است در این بین گرایش های مختلفی وجود داشته باشد اما ما باید بر روی منافع ملی مان بایستیم.

رئیس مجلس ششم در پاسخ به سئوالی در خصوص مسئله فلسطین و راهپیمایی روز قدس گفت: ما وظیفه داریم بر اساس دین و عمل از دولت و مردمی که برای احقاق حقوقش مبارزه می کند ، حمایت کنیم.

وی در مورد کنفرانس صلح پاریس درباره فلسطین نیز گفت: ما می خواهیم حقوق ملت فلسطین رعایت شود اما وقتی می بینیم آمریکا پیشنهاد صلح می دهد، این پیشنهاد را مشکوک می دانیم چون کسی که پیشنهاد صلح می دهد باید بی طرف باشد در حالی که دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت می کند.

کروبی در مورد اختلافات داخلی گروه ها و جریانات فلسطینی هم گفت: ما می خواهیم این اختلافات نباشد . سیاست جمهوری اسلامی ایران نیز این است که همه گرایشات اسلامی مواظب باشند تا اختلافی در بین آنها ایجاد نشود که همه این گرایشات نیز امروز در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: جریانات فلسطینی باید برای آزادی قدس از برخی منافع خود چشم پوشی کنند.

به گزارش مهر، وی هم چنین سه شنبه شب در نشست فلسطین و جوانان ایرانی، با بیان اینکه یکی از آرمانها امام خمینی(ره) مبارزه با رژیم شاه و آزادی فلسطین بود، گفت: امام از همان آغاز مبارزات خود در سال 1341 مسئله فلسطین ، سلطه آمریکا و نفوذ صهیونیست ها در ایران را مطرح کرد.

وی افزود: اتفاقا اولین کسی که برای تبریک پیروزی انقلاب اسلامی نزد امام آمد مرحوم یاسر عرفات بود و این نشانگر آن است که امام از حامیان اصلی و جدی ملت فلسطین بود .

کروبی با بیان اینکه روز قدس به لطف خدا جای خود را در جهان اسلام باز کرده است، گفت: امیدوارم امسال این روز در ایران ، جهان اسلام و خارج از جهان اسلام باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود.

دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به تلاش ملت فلسطین برای آزادی قدس شریف گفت: این مهم است که یک ملت اراده کرده و برای رسیدن به اهداف خود تمام فشارها را نیز تحمل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مقاومت و فداکاری ملت فلسطین باعث تسلیم شدن دنیا در برابر خواست این ملت خواهد شد ، گفت: در این راستا حتی آمریکا و ایادی استکبار نیز بر تشکیل دولت فلسطین تاکید می کنند هر چند کارشکنی هایی را نیز انجام می دهند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مقاومت و مبارزه ملت فلسطین به حمایت جهان اسلام از این ملت به سرعت در حال پیشروی است، اظهار امیدواری کرد قدس هر چه زودتر آزاد شود.

کروبی در پایان از گروهای فلسطینی خواست تا اختلافات خود را برای پیروزی قدس کنار بگذارند و برای احقاق حقوق مردم فلسطین تلاش کنند.