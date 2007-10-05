به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نیازی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: مشکل فلسطین راه حلی جز وحدت وانسجام فلسطینی ها ندارد چون اسرائیل نشان داده که هیچ زبان دیگری را نمی فهمد.

وی افزود: ملت های سراسر جهان نیز باید در حمایت از ملت فلسطین با یکدیگر وحدت و انسجام داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه چرا اندیشه های سیاسی امام (ره) در مورد فلسطین چاره ساز شد و روزی به نام قدس تعیین شد، گفت: علت این امر آن است که امام بر روی نقطه ضعف و پاشنه آشیل اشغالگران انگشت گذاشت.

نیازی افزود: امام (ره) با کار بزرگ خود بیداری اسلامی را احیا کرد. امروز مسئله فلسطین به عنوان اولین مسئله جهان اسلام و اولین دغدغه مسلمانان تبدیل شده است و علیرغم اینکه بنای استکبار بر این بوده که مسئله فلسطین یک مسئله فراموش شده باشد اما امام با این اقدام ابتکاری خود یعنی نامگذاری روزی به نام قدس باعث شدند نه تنها مسئله فلسطین فراموش نشود بلکه امروز به عنوان اولین مسئله جهان اسلام در همه کشورهای اسلامی مطرح باشد.

وی تصریح کرد: امروز هر کجا قدم بگذاریم که اثری از مسلمانان باشد یک فریاد وجود دارد و آن فریاد حمایت از فلسطین و نابودی اسرائیل است.