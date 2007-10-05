انقلاب اسلامی ایران تا آزادی کامل قدس ناتمام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، مادر انقلاب جهانی فلسطین است ، گفت: مبارزه برای آزادی فلسطین همزمان با نهضت امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی آغاز شده و تا آزادی کامل قدس انقلاب اسلامی ایران ناتمام و ناکامل است.

باهنر تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که انقلاب اسلامی ایران را که با نهضت امام خمینی آغاز شده و با رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دنبال می شود، ادامه یابد تا با آزادی قدس شریف پرچم امت اسلامی را به صاحب اصلی آن که حضرت ولی عصر (عج) است تحویل دهیم.

وی در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص شدت یافتن تحریم ها علیه کشورمان گفت: در هر صورت توقع ما این است که آژانس بین المللی انرژی هسته ای به مسیر اصلی خود و حقوقی کردن مسئله هسته ای ایران باز گردد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران طرح خود را تکرار می کند و از دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای دست بر نخواهد داشت و دنبال کردن فن آوری هسته ای جهت مصارف صلح آمیز را به طور حتم غیر قابل بازگشت می داند.

باهنر خاطر نشان کرد: انحراف از فن آوری هسته ای و استفاده نظامی از این فن آوری را ممنوع می دانیم چرا که از نظر اعتقادی و همچنین سیاستهایمان به دنبال استفاده نظامی از انرژی هسته ای نیستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ادامه یافتن راه ایران در دست یافتن به فن آوری هسته ای خطاب به مقامات آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفت: آنان با بازگرداندن پرونده ایران به آژانس راحت تر می توانند به بازرسی مسائل هسته ای ایران بپردازند.

وی همچنین تصریح کرد: قدس امروز در یک سرزمین کوچک یا مقطعی از تاریخ نیست بلکه موضوع مشترک مسلمانان جهان است.

باهنر خاطر نشان کرد: مسئله قدس چه از نظر تاریخی و چه از نظر جغرافیایی و طبیعی می تواند محورهای حرکت و رو به جلو با شعار انسجام اسلامی و اتحاد ملی برای آزادی قدس باشد.