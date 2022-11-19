ارائه خدمات اولیه غربالگری دیابت در تویسرکان

علی احسان کارشناس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دیابت یکی از بیماریهای غیر واگیر و متابولیک محسوب میشود و ناشی از اختلال ترشح و یا عمل انسولین و یا هر دوی آنها است.
وی با اشاره به اینکه دیابت انواع مختلفی دارد که شامل دیابت نوع ۱، دیابت نوع ۲ و دیابت بارداری است، خاطرنشان کرد: دیابت نوع یک، دیابتی است که بیشتر در سنین پایین کودکی و نوجوانی بروز کرده و به عنوان دیابت وابسته به انسولین محسوب میشود.
رئیس مرکز بهداشت تویسرکان افزود: دیابت نوع دو، دیابت غیروابسته به انسولین است که در سنین بالا به همراه چاقی، افزایش وزن بدن و استرس تشخیص داده میشود، در این نوع دیابت مقدار انسولین ممکن است کمتر، بیشتر و یا طبیعی باشد ولی بدن قادر به مصرف انسولین نیست.
کارشناس با بیان اینکه نوع دیگر دیابت بارداری است که در زمان بارداری مادر باردار به آن مبتلا میشود و در اکثر مواقع پس از زایمان خود به خود رفع میشود، عنوان کرد: کم تحرکی، بی تحرکی، تغذیه نامناسب و استرس از عوامل مهم بیماری دیابت هستند که در چند زمینه عوامل ژنتیکی نیز میتواند در بروز دیابت دخیل باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از جمله علائم بیماری دیابت میتوان به پرخوری، پر نوشی، پر ادراری، کاهش وزن، تاری دید و تأخیر در بهبود زخمها اشاره کرد، گفت: بیشتر افراد بر این باورند که خوردن میوه در افزایش قند خون تأثیر ندارند و فکر میکنند قند معمولی و شکر در افزایش قند خون تأثیر گذار است.
کارشناس تصریح کرد: در طبیعت انواع قند به اشکال مختلف وجود دارد اما در نهایت همه اشکال قندها مثل نشاسته، گلیکوژن، فرکتوز برای جذب در سلولهای بدن به گلوکز تبدیل میشوند و در دو حالت اگر گلوکز به صورت مستقیماً مصرف شود به سرعت میزان قند گلوکز در خون بالا رفته و مشکل ساز خواهد شد اما روند تبدیل قندهای میوه فرکتوز به گلوکز زمان بر است و دیرتر گلوکز قندخون را افزایش میدهد و در نتیجه افراد باید در خوردن مواد غذایی به ویژه مواد غذایی شیرین و نشاستهای احتیاط کنند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه میزان قند خون در افراد سالم به ۱۰۰، در افراد دیابتی به بالای ۱۲۶ و در برخی موارد به ۵۰۰ و بیشتر هم خواهد رسید، بیان کرد: بررسی سالیانه قند خون در افراد سالم و به صورت ۳ ماه یک بار در افراد دیابتی ضروری است.
وی در ادامه صحبتهای خود خاطرنشان کرد: با توجه به بررسیهای به عمل آمده در مرکز تحقیقات غدد دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹، حد انتظار شناسایی میزان افراد دیابتی در استان همدان در افراد بالای ۳۰ سال، تنها ۱۰/۰۴ درصد است که لازم است کلیه افراد حساسیت بیشتری در زمینه سنجش و کنترل قند خون داشته باشند.
کارشناس ادامه داد: با توجه به عدم دستیابی به شاخصهای مورد نظر انتظار در شناسایی افراد مبتلا به دیابت، در حال حاضر افراد بالای ۳۰ سال واجد شرایط میتوانند جهت دریافت خدمات اولیه غربالگری دیابت به خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت و مرا کز جامع سلامت مراجعه کنند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان تویسرکان با بیان اینکه خدمات تشخیصی به صورت رایگان ارائه میشود، یادآور شد: فعالیت بدنی نقش قابل ملاحظهای در کاهش قندخون دارد و انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت ورزشی در طول هفته و یا روزانه ۳۰ دقیقه در طی ۵ روز در هفته توسط هر فرد ضروری است.
وی افزود: متأسفانه شرایط جامعه ماشینی کنونی سبب شده تا تحرک بدنی افراد به شدت کاهش یافته و این خود زنگ خطری برای بیماریهایی مثل دیابت، فشارخون و بیماریهای قلبی عروقی است.
کارشناس اضافه کرد: دیابت عوارضی دارد و ممکن است فرد دچار عوارض زودرس (حاد) مانند هایپوگلیسمی (قندخون کمتر از ۶۰)و هایپرگلیسمی (قندخون بیشتر از ۱۱۰)و بروز کُمای کتونی یا غیرکتونی شوند و در صورتی که این بیماری به طور مناسب درمان نشود و قند خون افزایش یا فرد دچار عوارض دیررسی مانند عوارض بینایی، قلبی عروقی، عصبی، پوستی، کلیوی شود.
رئیس مرکز بهداشت تویسرکان در پایان گفت: تمامی افراد بالای ۳۰ سال باید نسبت به بررسی الگوی زندگی و تغذیه، کنترل دورهای قندخون و بهبود شرایط حال حاضر خود جدی به آن توجه کنند تا در آینده با مشکلات مواجه نشوند.
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