سه ژن مسئول یادگیری رفتارهای مختلف شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه آریزونا که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا"(PNAS) منتشر کرده اند، اتصال رفتار یادگیری را در سه ژنی که در تولید دوپامین شرکت دارند، شناسایی کردند.

این دانشمندان، تحقیفات خود را با هدف شناسایی تفاوت های ژنتیکی بنیادی بین یادگیری های مثبت و منفی انجام داده اند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "همگی این سه ژن روی عملکرد مغزی دوپامین مشارکت دارند، اما در فضاهای مغزی مختلف. درحقیقت این ژن ها روی توانایی افراد مختلف در یادگیری رفتارهای مثبت و منفی و تصمیم گیری درخصوص ذخیره این رفتارها تاثیر دارند."

از این سه ژن، دو ژن DARPP-32 و DRD2 عملکرد دوپامین را در "جسم مخطط" مغز کنترل می کنند و بر یادگیری برپایه احتمال متوسط تنبیه و یا تشویق در طولانی مدت اثر می گذارند. برای مثال زمانی که فرد خوردن بیسکویتی را که در بشقاب ماهی قزل آلا قرار گرفته است، انتخاب می کند این دو ژن فعال می شوند.

این درحالی است که ژن سوم با عنوان COMT در تصمیم گیری فرد برای تغییر استراتژی های انتخاب خود براساس یک تجربه واحد که منجر به یک بازخورد منفی می شوند، اثر می گذارد.

این ژن در کورتکس جلوپیشانی فعال می شود. این فضای مغزی مسئول بررسی هوشیاری تفکر و حافظه کار است.

به گفته این دانشمندان، درک چگونگی تغییرات در بخشی از سیستم دوپامین که روی یادگیری و فرایند تصمیم گیری تاثیر دارد، می تواند در درک رفتارهای بیماران مبتلا به پارکینسون، کاهش دقت و اسکزیزوفرنی موثر باشد.