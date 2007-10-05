  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

عسگر اولادی در جمع خبرنگاران:

تا آزادی قدس مسلمانان جهان آرام نخواهند نشست

تا آزادی قدس مسلمانان جهان آرام نخواهند نشست

عسگر اولادی، قدس را قلب تپنده مسلمانان جهان دانست و گفت: تا زمانی که قدس آزاد نشود و مردم این سرزمین به زندگی انسانی باز نگردند، مسلمانان در سراسر جهان آرام نخواهند نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری که صبح امروز در راهپیمایی روز قدس حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران قدس را قبله اول مسلمین خواند و گفت: قدس شریف برای مسلمانان جهان حکم قلب را دارد و این قلب ملت مسلمان جهان تا آرام نتپد مردم جهان آرامش نخواهند داشت.

وی افزود: تا هنگامی که اشغالگران از سرزمین فلسطین خارج نشوند مسلمانان جهان و مردم این سرزمین به آرامش واقعی دست نخواهند یافت.

عسگر اولادی خاطر نشان کرد: امروز مردم ما برای آزادی قدس و آزادی مردم فلسطین و بازگشتن آنان به زندگی انسانی تلاش می کنند و این هیجان در ملت ها تا آزادی قدس شریف باقی خواهد ماند.

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین در خصوص اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر تشدید تحریم ها علیه کشورمان گفت: فرانسه در داخل خود دچار مشکلات است و به همین دلیل نیازمند فرافکنی است.

عسگراولادی قدرت صهیونیست ها را در فرانسه بسیار بالا دانست و تصریح کرد: اخیرا وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در حال ورشکستگی است و به همین دلیل است که اینگونه اظهارات علیه ایران صورت می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اکنون فرانسه جز فرافکنی چاره دیگری ندارد ، گفت: آنان در خصوص آینده خود احساس خطر می کنند.

کد مطلب 563427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه