به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده هسته ای کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده هسته ای مهمترین بهانه ای که دشمن برای مقابله اعلام کرد، این بود که ایران نباید به یک کشور هسته ای تبدیل شود زیرا هسته ای شدن ایران به ضرر رژیم صهیونیستی خواهد بود.

وی افزود: امروز استکبار جهانی در برخی از کشورهای غربی نمی خواهند که صنعت و توسعه کشورها شکوفا شود، برای حفظ منافع و پایداری خود در منطقه دست به ترفندهایی زده تا بتواند مسئله هسته ای ایران را از مسیراصلی خود خارج و آن را سیاسی کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: کشورهای غربی با تحت فشار قرار دادند سازمانهای بین المللی خواستند تا پرونده هسته ای ایران را زیر فشار قرار دهند و نگذارند ایران در این زمینه به پیشرفت دست پیدا کند.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود یاد آور شد: کشورهای غربی برای اینکه نگذارند جمهوری اسلامی ایران به این فن آوری دست پیدا کند اعلام کرده که ایران باید چند کشور غربی را راضی کند چرا که به اعتقاد آنان چند کشور خاص باید دارای این فن آوری هسته ای باشند.

وی ادامه داد: این کشورها به ما گفتند که ما باید اعتماد آنان را جلب کنیم و اعتماد آنان تنها در صورتی جلب می شد که ما تمامی فعالتیهای هسته ای خود را کنار گذاریم و نیز خوشبختانه با اتحاد شما ملت ایران اتفاق بزرگی رخ داد و آن این بود که ما توانستیم گردنه های سخت را پشت سر بگذاریم و به فن آاوری صلح آمیز هسته ای دست پیدا کنیم.

رئیس جمهوری گفت: امروز پرونده هسته ای ایران به آژانس برگشته که این موضوع نشان از آن دارد که آژانس و کشورهای غربی فهمیده اند باید ایران هسته ای را قبول کنند؛ ما نیز یک عضو آژانس هستیم و تکالیفی داریم که آنها را انجام می دهیم اما از حقوقی نیز برخوردار بوده ایم که از آنها استفاده نکرده ایم.

وی ادامه داد: امروز یک پیروزی بزرگ نصیب ملت ایران شده است ولی با این حال برخی از کشورها می خواهند با فریاد کشیدن و حنجره درانی به اهداف شومشان دست پیدا کنند ولی آنها باید بدانند که ملت ایران سر سوزنی از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس جمهوری خطاب به کشورهای منطقه گفت: بنده به آنان اعلام می کنم که ما اهل منطق و گفت و گو هستیم، بیایید با ما گفت و گو کنید اما باید بدانید که ملت ایران به هیچ وجه حاضر نخواهد شد در خصوص حقوق خود با کشورها مذاکره کند.

احمدی نژاد خطاب به ملت ایران نیز گفت: شما ملت ایران قدر خود را بدانید ؛ بدانید از لحاظ حقوقی به ماجرای هسته ای تمام شده است. این دژ مستحکمی که شما بوجود آورده اید باعث پیروزی شما در برابر تمامی تهاجمات بیگانگان شده است اما شما ملت ایران بدانید که فتنه های دشمنان تمام نشده چرا که برخی هستند تا از طریق صحنه های دیگر به مخالفت با شما بپردازد .

وی تاکید کرد: ملت ایران هوشیار باشند تا دوباره فریب بازی دیگری نخورند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای غربی هم گفت: بنده به آنان می گویم که بعد از 28 سال چیزی به دست نیاورده اند شما خواستید ملت ایران را از روی زمین محو کنید حال اعتراف می کنید که ملت ایران یک قدرت منطقه ای است ولی بنده به شما می گویم که قدرت ملت ایران یک قدرت جهانی است نه منطقه ای .

رئیس جمهوری ادامه داد: بنده به کشورهای غربی اعلام می کنیم که با ملت ایران دوستی کنند شما به ملت ایران نیاز دارید دست از بازیهای جدید بردارید و به بهانه 11 سپتامبر که به عراق و افغانستان حمله کردید دیگر بازی جدیدی را شروع نکنید.

دکتر احمدی نژاد گفت: شما دست از ماجراجویی هایتان بردارید وماجرایی همانند هولوکاست را مطرح نکنید بنده می گویم با دروغ و ترفندهای مختلف نخواهید توانست به اهدافتان برسید.

وی در پایان خطاب به ملت ایران گفت: شما ملت ایران امروز پرچم دار عزت در جهان هستید بدانید امروز صدای ملت ایران صدای حمایت از بندگان خود است ،این همان صدایی است که پیامبران الهی ، پیام آور آن بودند.