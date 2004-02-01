ايران نقش بر جسته اي در توسعه صلح ، ثبات و امنيت در منطقه دارد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، سيد كمال خرازي وزير امورخارجه به هنگام افتتاح نمايشگاه عكس و اسناد 25 ساله انقلاب اسلامي درمركزمطالعات سياسي وبين المللي وزارت امور خارجه با تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: انقلاب اسلامي ايران يك تحول بزرگ تاريخي است كه نه تنها در ايران باعث دگرگوني شد بلكه باعث تغيير، تحول و دگرگوني بر كل منطقه و عرصه روابط بين الملل گرديد.

خرازي افزود: هنوز شايد زود باشد كه اثراين تحول بزرگ را در تاريخ معاصر ديد ولي قطعا بازتاب اين تحول در ايران كاملا مشهود است و توانسته است در ابعاد مختلف تحولاتي را ايجاد نمايد .

وزيرامورخارجه با اشاره به تغييرات و تحولات دردستگاه سياست خارجي كشور پس ازانقلاب گفت: سياست خارجي نيزازاين تحول مستثني نيست سياست خارجي با شعار نه شرقي و نه غربي توانست عنوان كند كه انقلاب ايران وابسته به هيچ كدام از بلوك غرب و يا شرق نيست بلكه وابسته به ارزشهاي خود مي باشد.

وزير امورخارجه كشورمان آنگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره سفر اعضاي كنگره آمريكا به ايران گفت : چنين قراري نبوده است و ظريف اين را عنوان نكرده بود خبري در روزنامه هاي آمريكايي منتشر شده بود كه قرار است تعدادي از اعضاي كنگره آمريكا به ايران بيايند كه چنين قراري نبوده است .

خرازي در پاسخ به سوالي درباره دستاوردهاي دستگاه ديپلماسي كشورپس ازگذشت ربع قرن ازعمراين انقلاب گفت:ازنگاه درون نگرش به سير تاريخي روابط خارجي جمهوري اسلامي با مشكلات و دشواريهاي زيادي كشورمان روبرو بوده است ولي در يك ارزيابي 25 سال پس از انقلاب مي توان با قاطعيت گفت كه جمهوري اسلامي ايران يك كشور باثباتي است و موقعيتش در سطح روابط بين الملل و منطقه كاملا تثبيت شده است.

خرازي تاكيد كرد : ايران يك بازيگر قابل توجه و مهمي در منطقه است و نقش برجسته اي درتوسعه صلح و ثبات وامنيت دارد و در سطح بين المللي هم عنوان يك كشور در حال توسعه و به نمايندگي از برخي كشورهاي در حال توسعه همواره از حقوق اين كشورها دفاع كرده است، موقعيت كشور در روابط بين الملل يك موقعيت ممتازي است و پس از 25 سال تلاش درصحنه سياست خارجي اين موقعيت اكنون رخ داده است .

خرازي درباره چالش هاي پيش روي دستگاه ديپلماسي كشور گفت: چالشهاي فراواني دربعد داخلي وهم در بعد خارجي وجود دارد. امنيت منطقه يكي از چالش هايي است كه بسيار حائز اهميت است چون بر منافع ملي و امنيت ملي ما تاثير دارد و نوع نگرش موجود در نظم نوين جهاني ازچالشهاي مهم ديگراست كه ما همواره در اين زمينه برچند جانبه گرايي تاكيد داشته ايم وبا يكجانبه گرايي مخالف هستيم و مبارزه كرديم.

خرازي تاكيد كرد: وضعيت كشورهاي در حال توسعه از نطر رشد اقتصادي و فقرداراي چالشهايي است كه شامل همه كشورهاي در حال توسعه مي شود ما موفق شده ايم كه موقعيت خود را به عنوان يك كشور اسلامي و داراي مباني دموكراتيك شكل دهيم .

وزير امور خارجه درباره شركت حسني مبارك در اجلاس دي 8 گفت: تا به حال آنچه كه اعلام شده است اين است كه شركت نخواهند كرد ولي هيئت عاليرتبه اي را خواهند فرستاد .

خرازي افزود: روابط ايران ومصر در جريان بازسازي است و طبعا نياز به وقت دارد و چيزي نيست كه عجولانه درباره آن تصميم گرفت و بايد سير طبيعي خود را طي كند ولي دو طرف بر گسترش روابط تاكيد دارند و بايد مقدمات آن فراهم شود كه تا حالا پيشرفتهايي خوبي به وجود آمده است.

خرازي درباره وضعيت چهار ديپلمات ايراني در لبنان گفت : اميدواريم كه درمرحله دوم كه تشكيل كميته اي براي روشن شدن وضعيت اين عزيزان است مسئله بررسي و روشن شود. براي پي گيري وضعيت چهار عزيز به زودي از لبنان ديدار خواهم كرد و از نزديك موضوع را مورد پيگيري قرارخواهم داد .

خرازي درباره ديدار ظريف و برخي مقامات آمريكايي افزود : اين يك امر جديد ينست و همواره نماينده دائم ما در نيويورك چنين دسترسي را با مقامات غيردولتي دارد كه شامل محققين روزنامه نگاران و اعضاي كنگره مي شود و ديدار ظريف هم در اين راستا بوده است.

خرازي درباره تشكيل هيئتي براي روشن شدن اسراي جنگي دو طرف گفت: هيچ اسير عراقي درايران نيست چنانچه ازايران هم اسيري در عراق نيست منتها تعيين تكيلف عد ه اي است كه وضعيت نامشخصي دارند كه در همكاري با صليب سرخ وضعيت آنها نيز مشخص خواهد شد .

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