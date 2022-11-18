تاکتیک دشمن برای سوریه سازی ایران راهبردی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین مدبر، ظهر در خطبه‌های نماز جمعه شهر جهرم گفت: به نسبت بسیاری از شهرهای دیگر شهر جهرم در مسئله اغتشاشات اخیر کمتر معضل و مشکل داشته و آسیب‌ها جزئی بوده است.

امام جمعه جهرم افزود: این مهم به برکت آگاهی و بصیرت مردم فهیم، بصیر و انقلابی و درایت شبانه روزی نیروهای انتظامی و نظامی بوده است.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری برای مسائل اخیر کشور، واژه جنگ ترکیبی به کار بردند یعنی این مسئله یک جنگ تمام عیار چند بعدی و مبهم علیه ملت است.

حجت الاسلام مدبر عنوان کرد: جنگ ترکیبی واژه جدیدی در ادبیات سیاسی کشور نیست و در قرآن کریم نیز آمده که دشمن به هر شکل ممکن و در هر بعدی از ابعاد به شما ضربه می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه مردم بیدار هستند و دشمن نمی‌تواند کشور ما را دچار آن جنگی کند که در سوریه رخ داد، تصریح کرد: دشمن دچار اشتباه راهبردی شده و به خیال خود ایران نیز سوریه است که بتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند.

امام جمعه جهرم ادامه داد: دشمن برای شهرهای مذهبی یک برنامه خاص و دراز مدت دارد و رهبری انقلاب (مدظله العالی) نیز بر این مسئله تاکید دارند.

وی عنوان کرد: گستردگی آسیب‌های اجتماعی در برخی شهرها نشان از تلاش دشمنان دارد و البته جا دارد مسئله اقامت اتباع بیگانه در شهرها تبیین و بازنگری شود.