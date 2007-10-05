به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرلشگر سردار سید یحیی رحیم صفوی ظهر امروز در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در صحن جامع رضوی حرم امام رضا(ع) گفت: راهپیمایی جهانی روز قدس ضربه خردکننده و محکمی بر پیکر اسراییل غاصب و حامیان آن است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با روشن دانستن چشم انداز فلسطین،تاکید کرد:وحدت کشورهای اسلامی جهان مردم مظلوم فلسطین را پیروز خواهد کرد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران با اشاره به نامگذاری جمعه پایانی ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس اظهار داشت: این تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مسئله فلسطین را از میزگردهای بی نتیجه و تشریفاتی سران کشورهای عرب به میان توده های عظیم ملت های مسلمان جهان کشاند.

وی سپس به تحلیل بحران فلسطین پرداخت و گفت: عملی کردن پیشنهاد رهبر معظم در خصوص رفراندوم آزاد و دموکراتیک در فلسطین باحضور تمام فلسطینیان جهان و انتخاب دولت مورد علاقه توسط مردم یک راه حل دموکراتیک برای آزادی بخشی این سرزمین اشغالی است.

سرلشگر صفوی در ادامه تصریح کرد: اتحاد و انسجام اسلامی مسلمانان جهان درمساعدت های سیاسی، اقتصادی و معنوی به مردم فلسطین، تحریم روابط اقتصادی و سیاسی کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی و قطع رابطه مخفی و آشکار با آنان، تشکیل کمیسیون ضد صهیونیستی در سازمان کنفرانس اسلامی که 57 کشور مسلمان در عضو آن هستند و نیز در اتحادیه عرب به منظور اجرای سیاست های خصمانه علیه صهیونست های غاصب از جمله راهکارهای حل بحران فلسطین است.

وی با تاکید بر لزوم وحدت میان طوائف و گروههای فلسطین به ویژه جنبش حماس و فتح در مقابل اسراییل گفت: سکوت جوامع بشری و سازمان های بین المللی در قبال جنایات وحشیانه صهیونیست ها در فلسطین باید به چالش کشیده شود و جهان به خاطر سکوت بی توجیه خود باید پاسخگوی این جنایات باشد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به برگزاری کنفرانس صلح امریکایی درآینده نزدیک تاکید کرد: این کنفرانس جزئی از تبلیغات منفی برعلیه اسلام و دروغ به اذهان عمومی است و با اتحاد جوامع اسلامی محکوم به شکست خواهد بود.

سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی در پایان به ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود وضعیت فلسطین پرداخت و خاطر نشان کرد: افشای ماهیت ضد بشری و تروریسم دولتی صهیونیست توسط رسانه های کشورهای عربی و اسلامی و روشنفران جهان، افشای فساد مالی و اخلاقی سران اسرائیلی برای جهانیان، افشای سیاست فرافکنی آمریکا به منظور گمراه نمودن افکار جهانی در خصوص تهدیدات مهمات هسته ای اسرائیل و ارجاع آن به مسائل هسته ای ایران با وجود 200 بمب هسته ای که در اختیار صهیونیست هاست، اینها مواردی که باید برای استحکام اسلام در پیشبرد آن تلاش کرد.