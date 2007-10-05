به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی از آزمایش کننده های بازی های ویدیویی پرسیده می شد که هنگام انجام بازی به چه چیزی فکر می کنند، اما اکنون متدی بوجود آمده است که آنچه را که در قلب و ذهن بازیکنان این بازی ها وجود دارد، می خواند.

بررسی ها نشان می دهد که بیشتر انتخاب های انسان برپایه احساسات و نه براساس بررسی های عقلانی اتخاذ می شود.

به همین منظور شرکت آمریکایی EmSense به منظور بهبود روابط میان بازیکنانی که از روی احساسات تصمیم گیری می کنند، نرم افزاری را تولید کرده است که امکان کنترل بالینی بسیاری از شاخص های ارگانیکی کاربران بازی های ویدیویی را فراهم می کند.

در این فناوری ابزاری به سر بازیکن آزمایش شونده گذاشته می شود که تمام علائم قلبی و مغزی کاربر را در زمان بازی و تصمیماتی که برای ادامه بازی اتخاذ می کند به ثبت می رساند.

این نرم افزار می تواند به شرکت های تولید کننده بازی های ویدیویی برای تولید بازی هایی که برپایه بازخوردهای زیستی بازیکنان استوار شده است کمک کند. در حقیقت این نرم افزار امکان پیش بینی رفتارهای بازیکنان را فراهم می کند.

براساس گزارش week business، شرکت EmSense را محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام ای تی) تاسیس کردند.

فناوری این شرکت ارائه کرده، پیش از آنکه بازیکنان هر تصمیمی را اتخاذ کنند با ردیابی احساسات آنها، این تصمیم را پیش بینی کرده و ارتباط بهتری میان بازیکنان هم تیمی برقرار می کند.