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۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

امام جمعه کرمانشاه:

جهاد تبیین امروز یک وظیفه همگانی است

جهاد تبیین امروز یک وظیفه همگانی است

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حوادث اخیر کشور، گفت: جهاد تبیین امروز یک وظیفه همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با وجود حضور و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی و همچنین تفکر بسیجی دشمنان کاری انجام نخواهند داد.

وی افزود: مسئولان باید پاسخگوی مطالبات درست مردم باشند و بیان مطالبات مردمی نباید رنگ و بوی اغتشاش به خود بگیرد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: دانشجویان و طلاب باید در راستای پیشرفت انقلاب اسلامی تلاش و کوشش کنند و بیش از هر زمان دیگری با یکدیگر متحد شوند.

علما بیان کرد: جهاد تبیین یکی از منویات مقام معظم رهبری برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است که یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در طول ۴۳ سال گذشته با انواع فتنه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان مواجه شده و با آنها مقابله کرده است.

کد مطلب 5634877

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    نظرات

    • حمید IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
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      پاسخ
      اگر اتحاد خود را حفظ کنیم از این پیچ فتنه گران براحتی رد می‌شویم مردم ما از اغتشاشگران بیزارندوکشور اسلامی خود را دوست دارند

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