آتش بس بدون ضمانت با اسراييل را نمي خواهيم

به گزارش خبرنگار شبكه الجزيره نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين عصر دوشنبه در ديدار با رهبران جنبش فتح به رهبري ياسر عرفات درنوار غزه ، نتايج گفت وگوهاي هيات اعزامي مصري با گروههاي فلسطيني را بررسي كرد .

ابومازن پس از اين ديدار با اشاره به درخواست گروههاي فلسطيني براي متوقف شدن ترور رهبران مبارز و پايان محاصره شهرهاي فلسطين و لزوم بازداشت زندانيان فلسطيني اعلام كرد كه آتش بس موقت بدون ضمانت با اسراييل امكان پذيرنيست .

خبرنگار الجزيره اعلام كرد علايمي كه نشان دهد اسراييل سياست ترور را متوقف مي كند ، وجود ندارد اما منابع آمريكايي تاكيد كرده اند در صورت برقراري آتش بس اسراييل نيز ترور شخصيتهاي فلسطيني را پايان خواهد داد .

از سوي ديگر نمايندگان و رهبران گروههاي فلسطيني ديدار با هيات مصري را مثبت ارزيابي كردند و با تاكيد بر تداوم گفت وگوها توقف مقاومت يا دستيابي به آتش بس با اسراييل را در حال حاضر بعيد دانستند .

خبرنگار الجزيره افزود كه هيات مصري بعد از توافق با گروههاي فلسطيني در زمينه تداوم گفت وگوها ميان گروههاي فلسطيني و تشكيلات خودگردان فلسطين در قاهره در تلاش براي نجات طرح نقشه راه از نابودي ، عصر دوشنبه غزه را ترك كرد . هيات مصري پيشنهاد كاملي در مورد طرح صلح خود ارائه نكرد اما براي دستيابي به آتش بس براي مدت شش ماه با هدف كمك به اجراي طرح نقشه راه تلاش كرد.

خبر ديگري حاكيست كه عصر ديروز گفتگوهاي غير رسمي ميان پاول وزير امور خارجه وكوندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا با مدير دفتر نخست وزير اسراييل درباره راههاي محافظت از طرح نقشه راه در كاخ سفيد برگزار شد. كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا يكشنبه آينده در نشست كميته چهارجانبه بين المللي صلح خاورميانه در اردن شركت خواهد كرد. وي قرار است پيش از شركت دراردن ، جمعه آينده از تل آويو ديدار كند . به گفته مسوولان آمريكايي ، كوندوليزا رايس مشاور امنيت ملي اين كشور نيز قرار است از منطقه خاورميانه ديدن كند.



