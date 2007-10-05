تنها کشوری که با اسرائیل سازش نخواهد کرد ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علامه محمد تیجانی در جمع راهپیمایان اهواز در روز جهانی قدس اظهار داشت: چشم امید تمامی ملتهای مسلمان امروز به جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: اسرائیل و متحدانش تلاش بسیار کردند تا بتوانند مسئله فلسطین و قدس را از اذهان مسلمانان پاک کنند ولی موفق نشدند.

علامه تیجانی گفت: امام خمینی(ره) با اختصاص دادن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس باعث شد تا بار دیگر قدس و فلسطین در اذهان مسلمانان جهان و ملتهای مسلمان و اعراب بیدار شود.

وی از روز قدس به عنوان روزی تاریخی یاد کرد و افزود: با تدبیر و دور اندیشی امام راحل(ره) این روز بنیان نهاده شد چرا که این امام بزرگوار خطر اسرائیل را به خوبی فهمیده بود.

مردم اهواز امروز در حمایت از ارزشهای مقدس انقلاب اسلامی و در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از فلسطین و لبنان را نشان دادند.

مردم این شهر روز جمعه از محل حسینیه اعظم تا مصلای مهدیه امام خمینی(ره) اهواز راهپیمایی کردند.