بر اثر ازدحام در "رمي جمرات" تعداد زيادي از حجاج كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي تصريح كرد كه هنوز تعداد دقيق حجاجي كه در اين مراسم از بين رفتند دردست نيست.

به گزارش شبكه بي بي سي تعداد قربانيان ازسوي فيلمبردار خبرگزاري رويترز كه در آن محل حضور داشت نزديك به پنجاه تن اعلام شده است. خبرنگار بي بي سي هم ضمن تاييد اين حدود تلفات اعلام كرد بيش از چهل تن در مراسم امروز كشته شده اند كه علت شمار بالاي تلفات ازدحام جمعيت در اين مراسم بوده است.

به گزارش بي بي سي هنوزمليت قربانيان اين حادثه مشخص نشده است.