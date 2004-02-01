به گزارش خبرگزاري مهر، وي تصريح كرد كه هنوز تعداد دقيق حجاجي كه در اين مراسم از بين رفتند دردست نيست.
به گزارش شبكه بي بي سي تعداد قربانيان ازسوي فيلمبردار خبرگزاري رويترز كه در آن محل حضور داشت نزديك به پنجاه تن اعلام شده است. خبرنگار بي بي سي هم ضمن تاييد اين حدود تلفات اعلام كرد بيش از چهل تن در مراسم امروز كشته شده اند كه علت شمار بالاي تلفات ازدحام جمعيت در اين مراسم بوده است.
به گزارش بي بي سي هنوزمليت قربانيان اين حادثه مشخص نشده است.
خبرگزاري فرانسه خبر داد:
بر اثر ازدحام در "رمي جمرات" تعداد زيادي از حجاج كشته شدند
وزير كشور عربستان از كشته شدن تعداد زيادي از حجاج هنگام بجا آوردن مراسم ساليانه حج در "رمي جمرات" "در منا" در نزديكي " مكه" خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي تصريح كرد كه هنوز تعداد دقيق حجاجي كه در اين مراسم از بين رفتند دردست نيست.
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