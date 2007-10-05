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۱۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

تلفن همراه با دوربین 5 مگاپیکسلی عرضه می شود

تلفن همراه با دوربین 5 مگاپیکسلی عرضه می شود

سامسونگ، تولید کننده کره ای تلفن همراه اولین تصاویر رسمی تلفن همراه جدید خود را که مجهز به یک دوربین 5 مگاپیکسلی است منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه جدید که SGH-G800 نام دارد، مجهز به دوربین عکاسی 5 مگاپیکسلی با زوم اپتیک 3 برابر، فلاش و اتوفوکوس است.

این مدل، یک تلفن همراه سه باند GSM/UMTS/HSDPA با صفحه کلید حرکت از پهلو است و دارای یک صفحه نمایشگر 4/2 اینچی QVGA با 240 در 320 پیکسل است.

براساس گزارش کاتاوب، SGH-G800 همچنین دارای یک دوربین "وی جی ای" برای تماس های ویدیویی، بلوتوث و حافظه قابل ارتقا با کارت میکرو اس دی است.

ابعاد این تلفن همراه 5/101 در 52 در 8/18 میلیمتر و وزن آن در حدود 129 گرم است.

کد مطلب 563543

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