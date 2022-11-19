ادامه مخالفت‌ کارشناسان و کشاورزان با پروژه فاضلاب شهری مهریز

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – علی دهقان*: لازمه اجرای سیستم فاضلاب شهری مجهز بودن شهر به سیستم جمع آوری آب‌های سطحی است و با توجه به عدم تجهیز شهرهای استان به سیستم جمع آوری آب‌های سطحی هر ساله در هنگام بارندگی شاهد پس زدگی فاضلاب به منازل هستیم زیرا طراحی سایز لوله‌ها بر اساس داده‌های آماری فاضلاب بوده نه بر اساس دبی پیک آب‌های سطحی هنگام بارندگی به اضافه مقدار دبی فاضلاب بر این اساس هر سال در هنگام بارندگی شاهد بروز مشکلات جدی به دلیل پس زدگی فاضلاب شهری به ویژه در منازل هستیم.

دومین دلیل مخالفت با اجرای سیستم فاضلاب شهری در شهرهایی همچون مهریز، تراکم پایین جمعیت است؛ در شهرهایی با تراکم پایین شهری و جمعیتی همچون یزد، دبی فاضلاب ورودی به لوله‌ها پایین است و باعث جاماندگی فضولات جامد در سراسر مسیر هستیم که خود باعث انسداد شبکه خواهد شد که اکنون در شهرهای اردکان و تفت و یزد این جاماندگی باعث ایجاد بوی تعفن در این شهرها شده و برای رفع آن نیاز به حجم بالای آب و استفاده از دستگاه‌های واتر جت(water jet) است که خود بسیار هزینه‌بر است.

سومین دلیل، عدم مطالعه امکان سنجی زیست محیطی این پروژه‌ها است که با عدم مدیریت مناسب در شهر یزد شاهد ایجاد دریاچه پساب گنداب در حومه نزدیک شهر یزد شده که در ماه‌های گرم سال هر ساله شاهد اعتراض مردم شاهدیه و اشکذر هستیم که بوی تعفن و حشرات موذی باعث سلب آسایش مردم آن منطقه شده است.

محلی که هم اکنون برای تصفیه فاضلاب شهری مهریز در نظر گرفته شده و تصفیه خانه در آن احداث شده در فاصله ۴ کیلومتری روستای تاریخی سریزد قرار دارد و باد غالب عصرگاهی (شرق به غرب) باعث پخش بوی نامطلوب در شهر مهریز خواهد شد.

دلیل بعدی آنکه کاهش سالانه عمق ایستابی چاه‌های مهریز و خشکسالی‌های پیاپی باعث خشک شدن بسیاری از چاه‌های مجاز و غیرمجاز شهر شده و در آینده نزدیک شاهد نابودی باغشهر مهریز خواهیم بود و خروج سالانه چند میلیون متر مکعب آب از دل سفره زیر زمینی شهر و صرف نا صحیح آن در صنایع آب‌بر و آلوده کننده فولاد در شهر کویری عملاً آثاری از باغشهر نخواهد ماند و متأسفانه در این قرارداد حتی یک لیتر حقابه برای آبیاری فضای سبز شهری یا تزریق مصنوعی پساب تصفیه شده در سفره زیرزمینی شهر در نظر گرفته نشده است!

خروج این حجم آب و ایجاد این تنش به سفره آبخوان و تخلیه خلل و فرج خاک و فشار لایه‌های بالایی خاک باعث کوبیده شدن لایه‌های زیرین شده و با این فرونشست تدریجی اگر هم در سالهای آینده تر سالی اتفاق بیفتد، سفره آبخوان شهر دیگر قادر به جذب و نگهداری رطوبت نخواهد بود و به اصطلاح سفره آبخوان می‌میرد.

بعد از گذشت چندین ماه هنوز موافقان این طرح نتایج سالانه مقدار نیترات موجود در آب چاه‌های مهریز را اعلام نکرده‌اند و با توجه به موارد ذکر شده و البته برخی موارد دیگر، بسیاری از مردم و کارشناسان با اجرای این سیستم در شهر نیمه کویری مهریز مخالف هستند.

کارشناس ارشد مهندسی آب