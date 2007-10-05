یوفا در خصوص هوادار سلتیک تصمیم گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "این د نیوز"، پس از اینکه مک دونالد گل دوم سلتیک را وارد دروازه میلان کرد ، یک هوادار سلتیک وارد زمین شد و ضربه ای را به سینه دیدا، دروازه بان تیم فوتبال میلان وارد کرد. دیدا پس از این صحنه قصد داشت به تعقیب وی بپردازد اما به ناگهان نقش بر زمین شد و پس از آن از جانب کادر پزشکی مورد درمان قرار گرفت.

سخنگوی یوفا در این خصوص گفت: باشگاه اسکاتلندی باید در این خصوص پاسخگو باشد چرا که این به ضعف سازماندهی آنها بازمی گردد. کمیته انضباطی یوفا در نشست بعدی خود در تاریخ 11 اکتبر در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

تیم سلتیک چهارشنبه شب در چارچوب مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک مقابل میلان به برتری رسید.