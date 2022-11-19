به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزان دشتستان اظهار داشت: کشاورزان پرتلاش استان بوشهر در همه بخش‌ها و عرصه‌ها همراهی خود را با این نظام و انقلاب داشته‌اند و نیاز است که مسئولان حمایت لازم را داشته باشند.

وی فروش محصول را یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که کشاورزان نتوانند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشند، ضرر و زیان فراوانی نصیب آنها می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: انتظار می‌رود که ۷۰ درصد از تولید گوجه فرنگی استان بوشهر برای تنظیم بازار داخل در نظر گرفته شود و ۳۰ درصد نیز برای صادرات مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی به روال قبل برگردد تا زمینه صدور این محصول بیشتر فراهم شود افزود: در صورت کاهش تقاضا در بازار داخل، وزارت جهاد با اعلام قبلی به صورت پلکانی اقدام به کاهش تعرفه برای صادرات کند.

باستین خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تعاون روستایی نیز این محصول را با قیمت مناسب خریداری کند.