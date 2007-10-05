روز قدس روز حمایت از مظلومیت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، آیت الله سید کاظم حسینی میانجی در خطبه های امروز نماز جمعه خرم آباد اظهار داشت: در این روز بر همه مسلمانان است تا با چنگ زدن بر ریسمان الهی با سربلندی در همه جای دنیا اتحاد خود را حفظ نمایند .

وی در ادامه تصریح کرد: روز قدس به فرمان تاریخی امام راحل روز حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم است.

وی با انتقاد از سکوت جهانیان در برابر جنایات رژیم صیونیستی اذعان داشت: هر روزه مسلمانان در سراسر دنیا مقابل دیدگان جهانیان قتل عام می شوند اما کشورها در مقابل این جنایات تنها سکوت اختیار کرده اند.

حسینی میانجی در ادامه بیان داشت: هدف مسلمانان به ویژه ایرانیان از بین بردن رژیم صیونیستی است و برای تحقق این هدف به پا خواسته ایم.

وی اضافه کرد: مردم لرستان بار دیگر در پیروی از آرمان های امام راحل همچون گذشته برگ زرین دیگری از افتخارات اسلام ناب را رقم زدند.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به روز نیروی انتظامی ، از زحمات نیروی انتظامی به خاطر اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماه رمضان امسال نیز در حال تمام شدن است تصریح کرد: خداوند ماه رمضان را برای ما حجت قرار داده است.