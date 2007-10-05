داوران بخش ملی جشنواره سینما حقیقت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد جایزه بزرگ بهترین فیلم مستند بالای 60 دقیقه مبلغ 100 میلیون ریال و بهترین فیلم مستند کمتر از 60 دقیقه مبلغ 70 میلیون ریال است.

جوایز نقدی ارزشمند دیگری نظیر جایزه ویژه هیئت داوران 50 میلیون ریال، بهترین تدوینگر 20 میلیون ریال، بهترین فیلمبردار یا تصویربردار 20 میلیون ریال، بهترین صدابردار یا صداگذار 20 میلیون ریال و بهترین گفتار متن 20 میلیون ریال نیز به برگزیدگان هیئت داوران اهدا می‌شود.

جوایز دیگری هم توسط هیئت‌های داوری جنبی به فیلم‌ها و فیلمسازان منتخب اهدا خواهد شد. نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت از 23 تا 27 مهرماه 1386 در تهران برگزار می‌شود.