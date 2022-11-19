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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۸

استاندار کرمان:

۲ سال تعطیلی بزرگترین ضربه را به آموزش و پرورش زد

۲ سال تعطیلی بزرگترین ضربه را به آموزش و پرورش زد

کرمان - استاندار کرمان گفت: ۲ سال تعطیلی در ایام کرونا بیشترین ضربه را به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش دانش اموزان را سرمایه واقعی کشور دانست و گفت: این دانش آموزان آینده کشور را می‌سازند و باید در خصوص ارتقای سطح علمی و آموزشی برنامه ریزی شود.

وی عنوان کرد: متأسفانه در ایام کرونا مدارس ۲ سال تعطیل شد و این تعطیلات ضربه بزرگی به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دانش آموزان وارد کرد.

فداکار بیان کرد: اگر نگاهی به عملکرد آموزش در کشورهای اروپایی بیندازید در بدترین وضعیت نیز مدارس مقطع ابتدایی این کشورها تعطیل نشد و در مقاطع دیگر نیز تعطیلات اندک بود و دانش آموزان از نظام تربیت و تعلیم عقب نماندند.

استاندار کرمان گفت: فضای تعلیم و تربیت در این ایام به فضای مجازی برده شد و مشکلات بسیاری در این خصوص ایجاد شد.

وی خواستار توسعه زیر ساخت‌های آموزشی در استان کرمان شد و گفت: در این زمینه سرمایه گذاری‌های خوبی در حال انجام است.

کد مطلب 5635773

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