۲ سال تعطیلی بزرگترین ضربه را به آموزش و پرورش زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش دانش اموزان را سرمایه واقعی کشور دانست و گفت: این دانش آموزان آینده کشور را می‌سازند و باید در خصوص ارتقای سطح علمی و آموزشی برنامه ریزی شود.

وی عنوان کرد: متأسفانه در ایام کرونا مدارس ۲ سال تعطیل شد و این تعطیلات ضربه بزرگی به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت دانش آموزان وارد کرد.

فداکار بیان کرد: اگر نگاهی به عملکرد آموزش در کشورهای اروپایی بیندازید در بدترین وضعیت نیز مدارس مقطع ابتدایی این کشورها تعطیل نشد و در مقاطع دیگر نیز تعطیلات اندک بود و دانش آموزان از نظام تربیت و تعلیم عقب نماندند.

استاندار کرمان گفت: فضای تعلیم و تربیت در این ایام به فضای مجازی برده شد و مشکلات بسیاری در این خصوص ایجاد شد.

وی خواستار توسعه زیر ساخت‌های آموزشی در استان کرمان شد و گفت: در این زمینه سرمایه گذاری‌های خوبی در حال انجام است.