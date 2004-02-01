خبرگزاري مهر - سالهاست كه ما در اظهارات، تظاهرات و در عمل واقعي خود مقيديم كه اختلافات، دوگانگي و دوئيت در مجموعه دستگاه احساس نشود. از آن طرف مخالفين سياسي ما در دنيا تلقين مي كنند كه دوگانگي و اختلاف هست، با هم بدند، با هم كنار نمي آيند و مشكل دارند! خوب، ما اين را رد و نفي مي كنيم، اما در عين حال مي بينيم باز در يك گوشه جنجالهاي خطي و سياسي و جناحي و اينهاست.

اين اختلاف است كه نمي گذارد. اين اختلاف، اقتدار واقعي سياسي را از دستگاه مي گيرد. وقتي در نظام سياسي كشور احساس اقتدار نشد، دل مردم با هر مشكل كوچكي كه به وجود بيايد، مي لرزد، مثل جايي كه رئيس يا صاحب نداشته باشد، دلشان مي لرزد. مردم بايد احساس كنند كه مملكت صاحب دارد و يك نظام حاكم مملكت را اداره مي كند. حالا اگر مشكلي پيش آمد مثل اين است كه راننده ماهري پشت فرمان نشسته، يك جا انسان مي بيند كه ماشين تكاني خورد، اما خاطرش جمع است، برخلاف اينكه معتقد باشد اين راننده ناشي است و با يك تكان عادي هم دل انسان بريزد. وقتي اين مشكل دوم، يعني جلب اعتماد مردم، درست شد، دولت هر اقدامي را بخواهند بكند، ملاحظه رودربايستي مردم را مي كند.

بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار كميسيون برنامه و بودجه

مجلس شوراي اسلامي - 16/9/81



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