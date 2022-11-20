سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال علاوه بر آسفالت، لکه گیری راه‌ها با پنج هزار و ۹۹۷ تن قیر در سطح راه‌های استان انجام شده است.

وی افزود: ۶۴ هزار متر درزگیری و عملیات اجرای میکروسرفیسنینگ به طول ۲۱ کیلومتر در سطح جاده‌های استان از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام بیان داشت: همچنین اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی به طول ۴۹۶ کیلومتر از دیگر اقدامات انجام شده در سطح راه‌های استان بوده است.

چشمه خاور اضافه کرد: این مدت ۲۵ دستگاه پل تعریض شده، ۵۰ دستگاه پل پاکسازی و تنقیه، ۱۵ دستگاه جهت تعریض و ۲۰۰ دستگاه پل برای تعمیرات و تنقیه در دست اقدام است.

وی شانه‌سازی، لکه‌گیری، خط‌کشی، نصب تابلو و علائم راهنمایی را از دیگر اقدامات زودبازده این دستگاه اجرایی عنوان کرد و یادآور شد: ۱۴ هزار و ۶۷۹ عدد نصب و تعمیر تابلو علائم ایمنی و شناسایی تجاوز به حریم ۶۱ عدد از جمله اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در سال جاری بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام از نصب ۲۰ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) در محورهای مواصلاتی استان طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان ساخت: نصب ۴۵ کیلومتر نیوجرسی در سطح محورهای مواصلاتی در دست اقدام است