رقم صادرات استان مرکزی به 249 میلیون دلار رسید

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این مبزان صادرات به 50 کشور جهان صورت گرفته که مهمترین محصولات شامل، دوده صنعتی، آلومینیم، گل و گیاهان زینتی، بویلر، مخازن و مبدل، کیسه فریزر، تسمه و ورق ساده، قطعات دکل نیروگاه، سنگ، مایع ظرفشویی، ورق گالوانیزه، محصولات پتروشیمی، انواع پودر شستشو، شیشه رفلکس، فرش و... به کشورهایی چون، ترکیه، عراق، امارات، تونس، ترکمنسان، آلمان، عربستان، آمریکا، کانادا، آذربایجان، ایتالیا ، فرانسه و... صورت گرفته است .

وی تنها 25 درصد این صادرات را از مبادی گمرکی استان عنوان و خاطر نشان کرد: تنها بیش از 63 میلیون دلار این صادرات از گمرک استان صورت گرفته است .

سهرابی با تاکید بر این که صادرات استان از گمرک باید افزایش یابد، عنوان کرد: صادرات استان در شش ماه سال گذشته 222 هزار تن به ارزش 155 هزار تن بوده که امسال با افزایش در میزان و ارزش به 249 میلیون دلار رسید .

وی 47 درصد این صادرات را مربوط به بخش صنعت و معدن استان خواند و یادآور شد: 40 درصد صادرات مربوط به بخش پتروشیمی، 13 درصد بخش خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی و محصولات کشاورزی اختصاص یافت .

این مسئول با اشاره به این که صادرات استان مرکزی 7/3 درصد صادرات کشور را شامل می شود افزود: طی شش ماه اول امسال صادرات کشور به 7/12 میلیون تن به ارزش پنج میلیارد و 763 میلیون دلار رسید .

استاندار مرکزی، این استان را استانی با قابلیت افزایش صادرات خواند و گفت: طی 10 سال گذشته استان مرکزی وضعیت خوبی در زمینه صادرات داشته است و بخش عمده ای از صادرات کشور را به محصولات خود اختصاص داده است .