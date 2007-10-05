توقف پرسپولیس برابر ذوب آهن اصفهان / صباباتری در خانه مقابل استقلال اهواز شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه اول از 7 دیدار روز نخست هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور- جام خلیج فارس- امشب در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از مهمترین دیدارها، تیم های پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول این دیدار دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده خداداد افشاریان است، محسن مسلمان در دقیقه 14 گل برتری تیم ذوب آهن را به ثمر رساند اما سپهر حیدری در دقیقه 21 با گلزنی به تیم پیشین خود، گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند.

ضمن اینکه در این نیمه علیرضا نیکبخت واحدی از تیم پرسپولیس و احمد محمدپور، فرشید طالبی و محمد منصوری از تیم ذوب آهن از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

علاوه بر این مسابقه، امشب شش بازی دیگر در شهرهای مختلف کشور درحال برگزاری است که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر بدست آمد:

* صنعت نفت آبادان یک - شیرین فراز کرمانشاه صفر

گل: رونارتو در دقیقه 25 از روی نقطه پنالتی برای صنعت نفت آبادان

* صباباتری تهران صفر - استقلال اهواز یک

گل: مجتبی شیری در دقیقه 13 برای استقلال اهواز

* پیکان تهران یک - راه آهن تهران صفر

گل: داریوش یزدانی در دقیقه 32 برای پیکان

* ابومسلم مشهد 2 - مقاومت سپاسی شیراز صفر

گل ها: سعید خانی در دقیقه 40 و سید محمد حسینی در دقیقه 42 برای ابومسلم

* پگاه گیلان صفر - پاس همدان صفر

* برق شیراز صفر - ملوان بندرانزلی صفر