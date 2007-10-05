ادامه صدرنشینی پرسپولیس با برتری برابر ذوب آهن / پیروزی ملوان، ابومسلم و صنعت نفت، توقف صباباتری

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور- جام خلیج فارس- امشب در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از این دیدارها، تیم پرسپولیس موفق شد در ورزشگاه آزادی برابر میهمان خود ذوب آهن اصفهان با نتیجه 2 بر یک به برتری دست یافت.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده خداداد افشاریان بود، سپهر حیدری در دقیقه 21 و کریم باقری در دقیقه 59 برابر پرسپولیس تهران گلزنی کردند و محسن مسلمان در دقیقه 14 تک گل تیم ذوب آهن را به ثمر رساند.

علاوه بر این مسابقه، امشب شش بازی دیگر در شهرهای مختلف کشور برگزاری شد که نتایج پایانی این مسابقات به شرح زیر است:

* صنعت نفت آبادان 2 - شیرین فراز کرمانشاه یک

گل ها: روناتو از روی نقطه پنالتی و صابر میرقربانی برای صنعت نفت آبادان - روح الله عطایی برای شیرین فراز کرمانشاه

( در این دیدار پس از اخراج ارشاد یوسفی در دقیقه 82 بازی با ورود مربیان تیم شیرین فراز به زمین مسابقه متوقف شد اما با دخالت مسئولان اجرایی، این دیدار پس از 6 دقیقه وقفه دوباره پیگیری شد.)

* صباباتری تهران 2 - استقلال اهواز 2

گل ها: علیرضا عباسفرد و فریدون فضلی برای صباباتری - مجتبی شیری و داوود حقی برای استقلال اهواز

* پیکان تهران 2 - راه آهن تهران 2

گل ها: داریوش یزدانی و حیدری برای پیکان - حسین پاشایی و هادی اصغری برای راه آهن

* ابومسلم مشهد 3 - مقاومت سپاسی شیراز یک

گل ها: سعید خانی، سید محمد حسینی و عرفان اولروم برای ابومسلم - زارعی برای مقاومت سپاسی

* برق شیراز صفر - ملوان بندرانزلی 2

گل: طهماسبی و زارع برای ملوان بندرانزلی

* پگاه گیلان صفر - پاس همدان صفر

در آخرین مسابقه هفته هشتم رقابت های لیگ برتر، ساعت 20 روز یکشنبه 15/7/86 تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برابر همدیگر به میدان می روند.

جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر در پایان روز اول از هفته هشتم این مسابقات به شرح زیر است:

1- پرسپولیس 20 امتیاز

2- صبا باتری 16 امتیاز

3- ملوان بندرانزلی 14 امتیاز

4- سپاهان 13 امتیاز (با 3 بازی کمتر)

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16- ابومسلم 8 امتیاز- تفاضل گل 6-

17- ذوب آهن 6 امتیاز

18- پگاه گیلان 4 امتیاز