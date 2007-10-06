وظیفه شناسی دستگاه های فرهنگی شرط رسیدن به توسعه است

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: اگر دستگاه های فرهنگی وظیفه شناس و در انجام وظایف خود مصمم باشند استان به سرعت به یک استان توسعه یافته فرهنگی بدل خواهد شد.
وی با بیان این که در استان به فرهنگ عمومی کمتر توجه میشود، افزود: قدمت کم شهری شهرهای استان و مهاجرپذیری شهرها از روستاها، باعث توجه کم به فرهنگ عمومی شده است.
آشنا بیان داشت: این که راننده در وسط خیابان میایستد، مسافر سوار یا پیاده میکند در جلوی بیمارستان بوق میزند و تصادفی که رخ میدهد به مشاجره و درگیری میانجامد، نشان میدهد که رعایت فرهنگی عمومی کم است و کار فرهنگی عمیقی صورت نگرفته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: برای تغییر چنین رفتارهایی مدارس، دانشگاه ها، مدیران، خانواده ها، مساجد، ائمه جمعه، صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها میتوانند نقش به سزایی داشته باشند.
وی با اشاره به تعدد دستگاه های فرهنگی یادآور شد: موازی کاری سودی برای جامعه ندارد زیرا موازی کاری یعنی طرح کردن "من میخواهم کاری انجام دهم تا مطرح شوم".
آشنا عنوان کرد: با توجه به این که توان، بودجه و امکانات کم است به همین دلیل نمی توانیم کار فرهنگی عمیقی انجام دهیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان این که یکی از مصوبات شورای عمومی استان ساماندهی فعالیت های فرهنگی است، اعلام کرد: در استان مناسبت های ملی و مذهبی، فعالیت های قرآنی و برنامه های هنری ساماندهی شدهاند و سایر حوزه ها نیز در حال ساماندهی هستند.
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