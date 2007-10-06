مجموعه شعر ریچارد براتیگان به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه 77 شعر از ریچارد براتیگان شاعر آمریکایی و نویسنده آثار مشهوری چون "صید قزل آلا در آمریکا" و "در قند هندوانه" به چاپ رسیده است.

برخی اشعار او عبارتند از: مثل دری به فراموشی لولا شده ام، همه دختران باید شعری از آن خود داشته باشند، هی رفیق ، تو آن قدر خوشگلی که هی بارون می گیره، ندیمه ستارگان را به زیبایی اش انتخاب می کند، زیراکس یه تیکه شکلات، اسبی که پنچر کرد، همه چیز با لطافت ماشین عشق پاییده می شود و...

یگانه وصالی مترجم کتاب درباره براتیگان نوشته است: تاریخ ادبیات آمریکا با حادثه دوران ساز "بیت" با بی شمار سبک و سیاق نو، دستخوش تحول شد. جنبشی که در اوایل سال 1950 توسط گروه کوچک و کم تعداد نویسندگان جوانی که نگرشی نو به ادبیات داشتند به ثبت رسید. از آن میان، شعر براتیگان میراث ابداع سیاق های تازه و رهایی و بی قاعدگی است.

براتیگان خود درباره شعر گفته است: من شعر گفتن را خیلی دوست دارم اما مانند یک رابطه عاطفی پردردسر که در نهایت به یک ازدواج خوب منتهی می شود، من و شعر هم خیلی طول کشید تا همدیگر را شناختیم. من هفت سال شعر گفتم تا یاد بگیرم چه طور یک جمله درست بنویسم. آرزو داشتم داستان و رمان بنویسم و تا وقتی نمی توانستم درست یک جمله بنویسم، نمی توانستم رمان هم بنویسم... یک روز در بیست و شش سالگی ناگهان متوجه شدم که می توانم جمله بنویسم. به این ترتیب اولین رمانم "صید قزل الا در آمریکا" را نوشتم و از پس آن سه رمان دیگر هم خلق کردم.

"دری لولاشده به فراموشی" در 1500 نسخه، 93 صفحه و با قیمت 1400 تومان از سوی نشر چشمه به چاپ رسیده است.