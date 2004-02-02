سفر خانواده گروگانهاي ايراني به لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر ، درپي تبادل اخير ميان حزب الله لبنان و اسرائيل كه به آزادي 430 تن از اسراي لبناني انجاميد ، كميته ويژه اي جهت مشخص شدن وضعيت چهار گروگان ايراني كه از سال 1361 در شمال بيروت مفقود شده اند ، تشكيل شده و عازم لبنان مي باشد .

در اين كميته جستجو ، نمايندگاني از خانواده هاي گروگانها ( به توصيه وزارت خارجه فقط از بستگان مرد درجه يك) حضور دارند و قرار است هفته آينده همراه با كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ، عازم بيروت شوند تا از نزديك پيگير ماجرا باشند.

قرار است در اين سفر نتيجه قطعي پيگيريها اعلام شود تا خانواده هاي گروگانها پس از 21 سال از چشم انتظاري بدر آيند .

در روزهاي اخير در رسانه هاي خبري بين المللي اخبار ضد و نقيضي از سرنوشت آن چهار عزيز منتشر شده است كه هيچكدام به درستي مشخص كننده وضعيت آنان نيست .

سيد محسن موسوي ، احمد متوسليان ، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان ، 14 تير ماه سال 1361 در پست بازرسي فالانژيستها در منطقه برباره در شمال بيروت ، به اسارت نيروهاي حزب كتائب به فرماندهي ايلي حبيقه و سمير جعجع درآمدند و از آن تاريخ تا امروز هيچ خبر مستند و موثقي از آنان به دست نيامده است .