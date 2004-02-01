خاتمي اهل تمارض سياسي نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" مجيد انصاري با بيان اينكه از مدتها قبل از رييس جمهور براي افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني دعوت شده بود به خبرنگاران گفت: اين برنامه قبلا در دستور كار وي قرار گرفته بود .

مجيد انصاري تصريح كرد: سيد محمد خاتمي از مدتها قبل دچار بيماري ديسك كمر شده بود و اينكه مي گويند بيماري وي سياسي است غير قابل قبول است.

نماينده تهران خاطرنشان كرد: موضعگيري هاي سيد محمد خاتمي نشان داده است كه هر جا لازم باشد قاطعانه حضور دارد و نيازي به تمارض كردن ندارد.

مجيد انصاري با اشاره به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات هفتم مجلس افزود: مجمع روحانيون مبارز به عنوان يك گروه پيشتاز در جبهه دوم خرداد و و نيز شخص سيد محمد خاتمي و رييس مجلس به عنوان اعضاي اصلي اين مجمع در جهت رفع مشكل پيش آمده تلاش زيادي را در راستاي احقاق حقوق ملت انجام داده است.

وي تاكيد كرد: مجمع روحانيون مبارز در دفاع از جمهوريت نظام هيچ ترديدي ندارد.

مجيد انصاري افزود: قطعا به گفته رييس جمهور دولت انتخاباتي را برگزار مي كند كه آزاد و رقابتي باشد و گمان نمي كنم رييس جمهور روشن تر از اين بتواند موضع بگيرد.