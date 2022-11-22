به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی شامگاه دوشنبه در کارگاه توانمندسازی نیروی انسانی حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: نقش تربیتی مربیان و معاونان پرورشی مدارس در بحث ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت بسیار مهم است.

وی خواستار فرهنگسازی شرکت دانش‌آموزان به همراه اولیا و معلمان در نماز جماعت مساجد محلات شد و تصریح کرد: در حوادث و اغتشاشات اخیر کشور لزوم توجه جدی دست‌اندرکاران امر در تولید محتواهای فاخر با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی ضروری است.

امام جمعه بیله‌سوار گفت: در حال حاضر نقش مربیان و معاونان پرورشی در مدارس بیش از پیش احساس می‌شود و باید این قشر در وزارت آموزش و پرورش به صورت جهادی و انقلابی با استفاده از ذائقه دانش‌آموزان به فرهنگسازی اقامه نماز با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان شاد اقدام کنند.

حجت‌الاسلام عزیزی با تقدیر از اجرای برنامه‌های مختلف ستاد اقامه نماز با همکاری مدیریت آموزش و پرورش بیله‌سوار در مدارس افزود: این برنامه‌ها مکمل برنامه‌های پرورشی مدارس است و باید اجرای برنامه‌های مربوط به اقامه نماز در مدارس روستایی و عشایری منطقه به طور جدی پیگیری شود.

در این کارگاه تخصصی سرپرست معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش بیله‌سوار نیز از آمادگی این مجموعه عظیم فرهنگی به منظور اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در مدارس منطقه خبر داد.

عبادی افزود: طبق تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز کشور، امسال نیز شاهد اجرای برنامه های مختلف با محوریت فرهنگسازی اقامه نماز در مدارس روستایی و شهری خواهیم بود.