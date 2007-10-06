نظارت دقیق برعملکرد شرکت"بلک واتر"پس از رسوایی های به بار آمده در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"کاندولیزا رایس" دستور داد ماموران فدرال گشتهای اسکورت شرکت بلک واتر را در بغداد همراهی کنند تا نظارت کاملی بر عملکرد آنها فراهم شود. علاوه براین، داخل خودروهای این شرکت دوربینهای ویدئویی نصب خواهد شد. به این ترتیب باید تعداد زیادی ماموران امنیتی اضافه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا برای همراهی کردن ماموران شرکت بلک واتر به عراق اعزام شوند.

"شون مک کورمک"، سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام این خبر گفت : هدف از اعزام این افراد اطمینان از این است که مدیریت، گزارش دهی و مسئولیت پذیری به بهترین نحو ممکن انجام شود.

این اقدامات جدید شامل ضبط مکالمات رادیویی بین سفارت آمریکا و کاروانهای دیپلماتیک و تقویت ارتباطات بین خودروهای شرکت بلک واتر و واحدهای نظامی آمریکا اطراف محل نیز می شود.



وزارت امور خارجه آمریکا به علت افزایش انتقادها از عملکرد امنیتی این وزارتخانه در عراق و نقش شرکت بلک واتر و نیز درخواست دولت و نمایندگان مجلس عراق برای روشن شدن نحوه فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی تحت پوشش وزارتخانه مجبور به اتخاذ این اقدامات شده است.

مجلس سنای آمریکا نیز روز پنجشنبه 12 مهر، در اقدام محدود کننده دیگری علیه شرکتهای امنیتی خصوصی در عراق با تصویب قطعنامه ای، تمامی پیمانکاران خصوصی دولت آمریکا را تحت قوانین جزایی این کشور قرار داد. دولت بوش گرچه درباره این محدودیتها ابراز نگرانی کرده، اما قول داده برای با کنگره دراین زمینه همکاری کند.

شرکت بلک واتر در روز 16 سپتامبر(25 شهریور) با گشودن آتش به روی مردم در غرب بغداد، 11 نفر از آنان را کشته و تعدادی را زخمی کردند.(برخی رسانه ها آمار کشته ها را بیشتر از 11 نفر اعلام کرده اند) مسئولان بلک واتر ادعا کرده اند مامورانش مورد حمله قرار گرفته بودند، اما دولت عراق و شاهدان عینی تاکید دارند ماموران این شرکت بدون هیچگونه تحریکی شروع به تیراندازی به سوی مردم کردند.

شرکت بلک واتر با حدود یک هزار نیرو یکی از سه شرکت امنیتی خصوصی بزرگ در عراق است که کار حفاظت از دیپلماتهای آمریکایی را در بغداد به عهده دارد.

دستورهایی که رایس شب گذشته صادر کرد، بر اساسی توصیه های کمیسیونی که وی برای بررسی این واقعه تشکیل داده بود، گرفته شده است.