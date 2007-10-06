به گزارش خبرگزاری مهر، سیکاس ها گروهی از گیاهان چوبی شبیه به نخل هستند که فقط گل های نر و یا ماده تولید می کنند.

دانشمندان دانشگاه اوتاه که نتایج تحقیقات خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند، با هدف شناسایی تکامل گیاهان برای انتشار رایحه و یا توسعه رنگ هایی که باعث می شود حشرات برای گرده افشانی به طرف آنها جذب شوند، مکانیزم جذب و دفع حشرات توسط گل های ماده و نر گیاه سیکاس را کشف کردند.

تاکنون تصور می شد که فرایند گرده افشانی سیکاس ها با کمک باد انجام می شود این درحالی است که سلولهای تخم که در مادگی گل های ماده جمع شده اند تنها با استفاده از مکانیزم باد نمی توانند به راحتی منتشر شوند. اما اکنون در این تحقیقات جدید، دانشمندان حشره کوچکی را کشف کردند که توانایی گرده افشانی این گیاه را دارد.

بررسی فسیل های سیکاس ها نشان می دهد که این گیاهان از 290 تا 250 میلیون سال قبل روی زمین زیسته اند. این گیاه شباهت بسیاری به گونه های نخل دارد اما در حقیقت نزدیک به خانواده کاج ها است.

سیکاس ها همه ساله (و در برخی از گونه های آن هر هفت سال یکبار) وارد دوره باروری می شوند که بیش از چهار هفته به طول نمی انجامد.

در این مرحله، دمای اندام های تولید مثل نر 10 درجه بیشتر از محیط اطراف می شود. این پدیده منجر به آزاد شدن ماده عطری سمی می شود که حشرات را از خود دور می کند و به این ترتیب گرده ها با حشرات از گل های نر دور می شوند.

این درحالی است که گل های ماده از خود رایحه خوش بویی منتشر می کنند که باعث می شود حشرات به طرف این گل ها جذب شوند و روی آنها بنشیند و به این ترتیب عمل گرده افشانی با موفقیت انجام می شود.

به گفته این دانشمندان، گیاهان توانایی انتشار رایحه را به عنوان یک مکانیزم دفاعی و یا برای انجام فرایند تولید مثل توسعه داده اند.