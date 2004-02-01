دانشجويان فقط 3درصد از معتادان دستگير شده را تشكيل مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر علي هاشمي امروز در جلسه مشترك با دكتر ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري افزود : فضاي فرهنگي و مناسب موجود در دانشگاههاي كشور به خوبي از گرايش جوانان به مواد مخدر جلوگيري مي كند و بر خلاف اظهار نظرهاي غير كارشناسانه فقط سه درصد دستگير شدگان مواد مخدر در شش سال گذشته دانشجو بوده اند .

بر اساس اين گزارش در اين جلسه بر توسعه اقدامات پيشگيرانه در خوابگاههاي دانشجويي ، توسعه اقدامات مشاوره اي ، تقويت تشكلهاي دانشجويي ، افزايش بودجه وزارت علوم به منظور تدوين واحدهاي درسي با موضوع پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر براي همه رشته ها، توسعه پژوهشهاي كاربردي و نظري و برگزاري همايشهاي اطلاع رساني در اين مورد تاكيد شد .