آمریکا در ضعیف ترین شرایط خود در مقابل ایران قرار دارد

علی اکبر جوانفکر در حاشیه سخنرانی خود در نماز جمعه ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاست های آمریکا در منطقه خاور میانه محکوم به شکست است وکاخ شیشه ای این کشور ترک عمیقی برداشته وهر آن در حال فرو ریختن است.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دانشگاه کلمبیا ادامه داد: رئیس جمهوری ایران در سفر به نیویورک یک گفتمان جدید را با مردم، فرهیختگان و نخبگان آمریکا ایجاد کرد و همین امر سبب شده دولت آمریکا در داخل این کشور و توسط مردم آن به چالش کشیده شود.

جوانفکر در ادامه به جنگ سی وسه روزه لبنان اشاره کرد و افزود: در این جنگ اسرائیل با تمام تجهیزات روز نظامی و با حمایت آمریکا در مقابل رزمندگان مسلح به ایمان لبنان شکست سنگینی متحمل شد و همین امر چهره پلید و اشغالگرانه این رژیم نامشروع را در دنیا آشکار و موجب شده است امروز این رزیم غاصب جایگاه قبلی خود را از دست بدهد.

جوانفکر به جنگ روانی ایجاد شده در نیویورک قبل از سفر رئیس جمهوری به آمریکا هم اشاره و خاطرنشان کرد :صهیونیست‌ها با توسل به وزیر امور خارجه خود از تمام ظرفیت‌ها و توان موجود در آمریکا استفاده کردند تا شاید بتوانند موجب سرافکندگی ملت ایران شوند ولی قدرت خداوند بار دیگر مومنین را بر مشرکین پیروز گرداند.

مشاور مطبوعاتی جمهوری اضافه کرد: هوشیاری و عملکرد مثبت توام با تکیه بر ایمان به خدا از سوی احمدی نژاد در سفر سه روزه به نیویورک صدای عدالت خواهی و حقانیت ایران و جهان اسلام را به گوش جهانیان رساند و موجب شد مردم آمریکا گریبان سردمداران این کشور را گرفته و از آنها پاسخ بخواهند.

وی به بازتاب های سفر رئیس جمهوری کشورمان به نیویورک هم اشاره کرد و گفت: در طی این سفر رسانه های موجود در کشور آمریکا که اکثر آنها توسط صهیونیست ها اداره می شوند تمام امکانات خود را به کار بستند تا افکار عمومی دنیا را به سمت خود متوجه کنند ولی هوشیاری رئیس جمهوری کشورمان این با توسل به ایمان نه تنها این اجازه را نداد بلکه حقانیت کشورمان و اسلام را به تمام دنیا ثابت کرد.

این مسئول در ادامه یادآورشد: برای نمونه در یک مصاحبه زنده شبکه تلویزیونی آمریکا با رئیس جمهوری، آنها فضای مصاحبه را به سوی گستاخی و بی‌احترامی بردند ولی "احمدی نژاد" محکم و استوار و با وقار و احترام تمام به سئوالات آنها پاسخ داد و موجب شد که ‪ ۸۰‬درصد از بینندگان این شبکه حمایت خود را از وی اعلام کنند.