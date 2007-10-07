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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۶

مسابقات والیبال نشسته پیشکسوتان برگزار می شود

مسابقات والیبال نشسته پیشکسوتان برگزار می شود

برای نخستین بار در کشور مسابقات والیبال نشسته پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال نشسته پیشکسوتان کشورمان برای نخستین بار با همت بنیاد جانبازان و مستضعفان در کشور برگزار خواهد شد. در حالی که پیش از این از سوی انجمن والیبال نشسته کشور تاریخ برگزاری رقابت های سوپر لیگ، چهارم آبان ماه اعلام شده بود ، این رقابت ها به دلیل برگزاری مسابقات پیشکسوتان در تاریخ یاد شده با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد.

بر پایه این گزارش، نخستین دوره رقابت های والیبال نشسته پیشکسوتان ایران با حضور بیش از 30 تیم از چهارم تا هشتم آبانماه برگزار خواهد شد و مسئولیت فنی این رقابت ها اعم از داوری و کلاسبندی بر عهده فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولین خواهد بود.

کد مطلب 563950

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