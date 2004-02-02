سمپوزيوم فولاد 82 ، 28 بهمن ماه جاري در بافق برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير سمپوزيوم فولاد 82 در جمع خبرنگاران گفت: ششمين سمپوزيوم فولاد ، 28 و 29 بهمن ماه جاري در شهرستان بافق در استان يزد برگزار مي شود.

شعبانيان افزود: هدف از برگزاري اين سمپوزيوم را با نام" صنعت فولاد و مواد معدني" ايجاد زمينه اي مساعد براي ارتباط محققان و دست اندركاران فولاد كشور و انتشار آخرين دستاوردهاي پژوهشي در زمينه فولاد بيان كرد.

وي گفت: از235 مقاله رسيده به دبيرخانه سمپوزيوم ، 88 مقاله مورد پذيرش هيات داوران قرار گرفت كه طي دو روزسمينار41 مقاله بصورت حضوري و47 مقاله بصورت پوستر ارايه خواهد شد.

وي تصريح كرد: در كنار برگزاري سمپوزيوم ، نمايشگاهي با حضور 50 شركت داخلي براي نمايش آخرين دستاوردهاي پژوهشي و صنعتي در زمينه هاي نرم افزار، قطعات و تجهيزات و ... در صنايع فولاد و صنايع وابسته برپا خواهد شد.

معاون برنامه ريزي و فناوري شركت تهيه و توليد مواد معدني نيز از واگذاري تمام معادن سنگ هاي تزئيني اين شركت خبر داد و گفت: سنگهاي تزئيني بيش از 45 معدن به بخش خصوصي واگذار شده است.

محمد جليل اوغلي افزود: شركت تهيه و توليد مواد معدني با هدف خصوصي سازي و ايجاد طرحهاي جديد توسعه اي در حال حاضر20 طرح اكتشافي و 10 طرح تجهيزرا در دست اقدام دارد.

