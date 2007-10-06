به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس برنامه دیدارهای لیگ برتر ازهفته دهم تا سیزدهم به شرح زیر است:

هفته دهم

پنجشنبه - 26/7/86

* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* پیکان - پاس همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه ایران خودرو تهران

* صبا باتری - صنعت مس کرمان، ساعت 17:50، ورزشگاه درخشان رباط کریم

جمعه - 27/7/86

* پگاه گیلان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* صنعت نفت آبادان - سایپا، ساعت 17:50، ورزشگاه تختی آبادان

* ابومسلم مشهد - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* برق شیراز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* راه آهن - مقاومت سپاسی، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 17:50، ورزشگاه آزادی تهران

هفته یازدهم

پنجشنبه - 3/8/86

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال اهواز - پگاه گیلان، ساعت 17:50 ورزشگاه تختی اهواز

جمعه - 4/8/86

* استقلال تهران - ابومسلم، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران

* مقاومت سپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان، ساعت 17:50، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ذوب آهن اصفهان - پیکان ، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* شیرین فراز کرمانشاه - صبا باتری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* پاس همدان - راه آهن، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

یکشنبه - 6/8/86

* سایپا کرج - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* صنعت مس کرمان - سپاهان اصفهان ، ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی کیا شهر کرمان

هفته دوازدهم

چهارشنبه - 9/8/86

* پیکان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه - 10/8/86

* سپاهان اصفهان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

جمعه - 11/8/86

* صبا باتری - سایپا کرج، ساعت 15:30، ورزشگاه درخشان رباط کریم

* راه آهن - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* مقاومت سپاسی - پاس همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ابومسلم - استقلال اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* پگاه گیلان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* صنعت نفت آبادان - برق شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس - صنعت مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

هفته سیزدهم

پنجشنبه - 17/8/86

* شیرین فراز کرمانشاه - پرسپولیس، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* استقلال اهواز - پیکان، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اهواز

* برق شیراز - صبا باتری، ساعت 17:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

جمعه - 18/8/86

* پاس همدان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* صنعت مس کرمان - پگاه گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه سلیمی کیا کرمان

* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی انزلی

* استقلال تهران - راه آهن، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

بازی معوقه از هفته هشتم

سه شنبه - 1/8/86

* سایپا کرج - صنعت مس کرمان، ساعت 15 ، ورزشگاه انقلاب کرج