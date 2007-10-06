به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس برنامه دیدارهای لیگ برتر ازهفته دهم تا سیزدهم به شرح زیر است:
هفته دهم
پنجشنبه - 26/7/86
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* پیکان - پاس همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه ایران خودرو تهران
* صبا باتری - صنعت مس کرمان، ساعت 17:50، ورزشگاه درخشان رباط کریم
جمعه - 27/7/86
* پگاه گیلان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت
* صنعت نفت آبادان - سایپا، ساعت 17:50، ورزشگاه تختی آبادان
* ابومسلم مشهد - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* برق شیراز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* راه آهن - مقاومت سپاسی، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 17:50، ورزشگاه آزادی تهران
هفته یازدهم
پنجشنبه - 3/8/86
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* استقلال اهواز - پگاه گیلان، ساعت 17:50 ورزشگاه تختی اهواز
جمعه - 4/8/86
* استقلال تهران - ابومسلم، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران
* مقاومت سپاسی شیراز- صنعت نفت آبادان، ساعت 17:50، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ذوب آهن اصفهان - پیکان ، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* شیرین فراز کرمانشاه - صبا باتری، ساعت 15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* پاس همدان - راه آهن، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
یکشنبه - 6/8/86
* سایپا کرج - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* صنعت مس کرمان - سپاهان اصفهان ، ساعت 14:45، ورزشگاه سلیمی کیا شهر کرمان
هفته دوازدهم
چهارشنبه - 9/8/86
* پیکان - استقلال تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه - 10/8/86
* سپاهان اصفهان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
جمعه - 11/8/86
* صبا باتری - سایپا کرج، ساعت 15:30، ورزشگاه درخشان رباط کریم
* راه آهن - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* مقاومت سپاسی - پاس همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ابومسلم - استقلال اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* پگاه گیلان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت
* صنعت نفت آبادان - برق شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس - صنعت مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران
هفته سیزدهم
پنجشنبه - 17/8/86
* شیرین فراز کرمانشاه - پرسپولیس، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* استقلال اهواز - پیکان، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی اهواز
* برق شیراز - صبا باتری، ساعت 17:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
جمعه - 18/8/86
* پاس همدان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* صنعت مس کرمان - پگاه گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی انزلی
* استقلال تهران - راه آهن، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
بازی معوقه از هفته هشتم
سه شنبه - 1/8/86
* سایپا کرج - صنعت مس کرمان، ساعت 15 ، ورزشگاه انقلاب کرج
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