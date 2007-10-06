سازگاری ویروس آنفولانزای پرندگان با بدن انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "یوشیهیرو کاوائوکا" از دانشگاه ویسکونسین مدیسن با اعلام هشدار در این خصوص نشان داده است ویروس H5N1 به شکلی که بتواند به راحتی انسان را آلوده کند، جهش یافته است.

این شکل جدید ویروس H5N1 در حال سازگار کردن خود با دمای پایین تر از دمای بدن میزبان های فعلی خود است. درحقیقت این ویروس تاکنون با دمای بدن پرندگان که 41 درجه سانتیگراد است، سازگار بوده اما اکنون با تغییری که در خود ایجاد کرده است می تواند در دمای 37 درجه بدن انسان هم زندگی کند.

این دانشمند که نتایج تحقیقات خود را در ژورنال "کتابخانه عمومی علوم آمریکا" (PLoS Pathogens) منتشر کرده است، در این خصوص اظهار داشت: ویروس های آنفولانزای پرندگان که در آفریقا و اروپا شیوع یافته اند، به سرعت درحال تبدیل شدن به یک ویروس انسانی هستند. ما تاکنون تمایلی به انتشار عمومی این خبر نداشتیم، چرا که چیز زیادی درباره آن نمی دانستیم.

از سال 2003 ویروس H5N1 تاکنون 329 نفر را آلوده کرده است که همگی این افراد در تماس با پرندگان آلوده قرار داشته اند و از این تعداد 201 نفر در 12 کشور جان خود را از دست داده اند. این بیماری به ندرت از انسان به انسان سرایت می کند، اما اگر توانایی سازگاری با دمای بدن انسان را بدست آورد، به راحتی می تواند سبب بروز یک اپیدمی بزرگ شود.

برای اینکه این ویروس انسان را آلوده کند، باید در مرحله اول خود را با دمای پایه بدن انسان که بسیار پایین تر از دمای بدن پرندگان است، سازگار کند.