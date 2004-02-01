نفرات برتر آزمون دكتراي تخصصي و دستياري علوم پايه پزشكي و بهداشت معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در آزمون سال 83-82 دوره هاي دكتراي تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پزشكي و بهداشت 135 نفر در 20 رشته شامل آمار زيستي، انگل شناسي، ايمني شناسي، باكتري شناسي، بهداشت محيط، بيوشيمي، بافت شناسي، پرستاري، روانشناسي باليني، علوم تشريحي، علوم تغذيه، فيزيوتراپي، فرآورده هاي بيولوژيك، فيزيك پزشكي، قارچ شناسي، مديريت خدمات بهداشتي، ويروس شناسي و اپيدميولوژي پذيرفته شده اند.

دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي در اين گردهمايي گفت:" بر اساس مصوبات شوراي علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي انتقال دانشجو در دوره تحصيلات تكميلي ممنوع است."

دكتر حسين كشاورز افزود:" دانشجوي دكتراي تخصصي تمام وقت است و بايد تمام وقت در گروه آموزشي حضور داشته باشد."

وي ادامه داد:" پذيرفته شدگاني كه جزء اعضاي هيات علمي بوده و يا كادر اداري هستند و شامل مقرارت استخدام كشوري هستند بايد براي حضور در گروه آموزشي، ماموريت آموزشي بگيرند."

