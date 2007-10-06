905 یتیم در گیلان از نعمت حامی برخوردار شدند

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: طرح اکرام ایتام هر ساله با هدف حمایت مالی و معنوی از کودکان یتیم تحت حمایت کمیته امداد اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: حامیان ایتام ماهانه 10 هزار تومان برای نگهداری آنان به حساب کمیته امداد واریز می کنند.
کامرانزاده اظهار داشت: کمیته امداد گیلان هم اکنون هفت هزار یتیم را تحت پوشش خود دارد که تاکنون شش هزار و 905 نفر آنان از نعمت حامی برخوردارند.
وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری از طرف حامیان ایتام افزون بر 505 میلیون تومان به حساب شش هزار یتیم فرزندان خانواده های تحت پوشش واریز و پرداخت شده است.
کمیته امداد استان گیلان بیش از 200 هزار مددجود تحت پوشش دارد.
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