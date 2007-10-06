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۱۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

905 یتیم در گیلان از نعمت حامی برخوردار شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان گیلان گفت: در اجرای طرح اکرام ایتام در ماه مبارک رمضال امسال 905 یتیم گیلانی از نعمت حامی برخوردار شدند.

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: طرح اکرام ایتام هر ساله با هدف حمایت مالی و معنوی از کودکان یتیم تحت حمایت کمیته امداد اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: حامیان ایتام ماهانه 10 هزار تومان برای نگهداری آنان به حساب کمیته امداد واریز می کنند.

کامرانزاده اظهار داشت: کمیته امداد گیلان هم اکنون هفت هزار یتیم را تحت پوشش خود دارد که تاکنون شش هزار و 905 نفر آنان از نعمت حامی برخوردارند.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری از طرف حامیان ایتام افزون بر 505 میلیون تومان به حساب شش هزار یتیم فرزندان خانواده های تحت پوشش واریز و پرداخت شده است.

کمیته امداد استان گیلان بیش از 200 هزار مددجود تحت پوشش دارد.

کد مطلب 564002

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