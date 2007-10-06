به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد سلسله برنامه های جدید کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران با نمایش فیلم های برگزیده تاریخ سینمای کشور در گونه های مختلف آغاز می شود. اولین جلسه این برنامه که همراه با تحلیل و گفتگو خواهد بود ساعت 17 روز یکشنبه 15 مهر با نمایش فیلم "چهارراه حوادث" ساخته زنده یاد ساموئل خاچیکیان آغاز می شود.

هیئت علمی این برنامه با عنوان "شب های کانون" متشکل از حسین ایری، جابر قاسمعلی، کامران ملکی و شادمهر راستین اعلام کرد در این برنامه پس از نمایش فیلم تحلیلگران مهمان از جمله فریدون جیرانی و حسن حسینی به بحث و گفتگو در مورد ساختار روایی این فیلم می پردازند.

کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران با شروع این نمایش ها نسبت به عضوگیری علاقمندان اقدام و به ترتیب اولویت از فیلمنامه نویسان، فیلمسازان، دانشجویان فیلمنامه نویسی و سایر رشته های سینمایی و نیز ثبت کنندگان فیلمنامه در بانک فیلمنامه ایران ثبت نام می کند. نخستین نشست این سلسله برنامه ها صرفاً به اعضا کانون فیلمنامه نویسان اختصاص دارد و از سایر علاقمندان فقط ثبت نام می‌شود.